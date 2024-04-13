На полигоне под Новосибирском расстреляли капсулу-шпиона

Невероятную историю из области космонавтики рассказал студентам и школьникам в Большом планетарии лектор Российского общества «Знание», почетный авиастроитель РФ Владимир Бернс.

Молодежь, да и многие взрослые горожане, даже не знали, какой великий вклад внесли ученые и предприятия Новосибирска в космическую отрасль страны.

Именно в Новосибирской области приземлилась капсула-шпион. Ее привезли из Северного района на Чикский полигон, где расстреляли пушками. Спустя много лет, объект хотели восстановить, но потом передумали.

― Это оказалась капсула нашего спутника-шпиона. Она была начинена аппаратурой и приглядывала за нашими соседями. Это военный фоторазведчик, который был на орбите в период холодной войны. Экспонат с историей. Когда мы посмотрели, пообщались с коллегами, решили, что его нужно оставить таким, какой он есть со следами обгорелостей, со следами от выстрелов. Аппарат прожил такую судьбу, и наша задача сохранить его историю, ― рассказал Бернс.

Шпион уже занял место в будущей экспозиции новосибирского дома-музея Юрия Кондратюка. Ее при реставрации здания поместили в зал через разобранную крышу.

По сей день новосибирские специалисты участвуют в важной работе, которая предшествует полетам в космос. Например, в Сибирском институте имени Чаплыгина тестировали различные ракеты, блоки посадочного модуля лунного корабля. Сейчас ученые занимаются поиском ракет-носителей, которые падают после стартов на Байкануре в нашей и соседней Томской области. Продолжаются испытания многоразовых ступеней ракет.