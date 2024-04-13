«Разогнали гадюшник»: трактор снес нелегальные торговые точки с мигрантами в Новосибирске

На Гусинобродском шоссе в Новосибирске произошло долгожданное событие, которое теперь активно обсуждает весь город.
В социальных сетях появилось видео, где сибиряк за рулем спецтехники борется с нелегальными торговцами за территорией официального рынка.
― Водитель трактора захотел радикально решить проблему с уличными торговцами на Гусинобродском шоссе. Продавцы даже не смогли успеть убрать свой товар, ― написали в паблике АСТ54.
На кадрах видно, как трактор проезжает по торговым точками сносит все на своем пути.
Многие горожане очень обрадовались таком радикальным действиям и поддержали водителя в комментариях.
― Разогнал гадюшник!
― Устроили бомжатник. Спасибо, что убрались!
― Приезжай на Хилок, давно пора!
― Приглашаем вас на Ленинский рынок.
― Мужик сказал, мужик сделал!
Некоторые очевидцы предположили, что эта акция согласована с мэрией Новосибирска. Говорят, что на этой земле по плану должен быть сквер, а расположившиеся там самовольные торговцы никак не хотели покидать насиженное место.
Судя по видео, тракториста особо не заботит нахождение людей на площадке. Пока никакой информации о пострадавших не поступало.
Редакция направила запрос дежурному ГУ МВД по Новосибирской области для разъяснения ситуации.
Ранее редакция рассказывала, что после массового рейда силовиков, на Хилокском жилмассиве снова актвизировались нелегалы.
Фото предоставлено очевидцами.
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