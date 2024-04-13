«Разогнали гадюшник»: трактор снес нелегальные торговые точки с мигрантами в Новосибирске

На Гусинобродском шоссе в Новосибирске произошло долгожданное событие, которое теперь активно обсуждает весь город.

В социальных сетях появилось видео, где сибиряк за рулем спецтехники борется с нелегальными торговцами за территорией официального рынка.

― Водитель трактора захотел радикально решить проблему с уличными торговцами на Гусинобродском шоссе. Продавцы даже не смогли успеть убрать свой товар, ― написали в паблике АСТ54.

На кадрах видно, как трактор проезжает по торговым точками сносит все на своем пути.

Многие горожане очень обрадовались таком радикальным действиям и поддержали водителя в комментариях.

― Разогнал гадюшник! ― Устроили бомжатник. Спасибо, что убрались! ― Приезжай на Хилок, давно пора! ― Приглашаем вас на Ленинский рынок. ― Мужик сказал, мужик сделал!



Некоторые очевидцы предположили, что эта акция согласована с мэрией Новосибирска. Говорят, что на этой земле по плану должен быть сквер, а расположившиеся там самовольные торговцы никак не хотели покидать насиженное место.

Судя по видео, тракториста особо не заботит нахождение людей на площадке. Пока никакой информации о пострадавших не поступало.

Редакция направила запрос дежурному ГУ МВД по Новосибирской области для разъяснения ситуации.

Ранее редакция рассказывала, что после массового рейда силовиков, на Хилокском жилмассиве снова актвизировались нелегалы.