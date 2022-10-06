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На портале «Госуслуги» упразднят скидку в 30% на оплату госпошлин

  • 06/10/2022, 12:53
Автор:
скидка на оплату госпошлины
Свое действие скидка прекратит с 1 января 2023 года.

Минфин России сообщает, что с 1 января на «Госуслугах» больше не будет действовать 30%-я скидка на оплату госпошлины. Выяснилось, что с самого начала предполагалось, что это временная мера и, так как предложений о том, чтобы ее продлить, не поступило, то доходной частью проекта федерального бюджета на 2023-2025 годы была предусмотрена отмена этой скидки, рассказали в ведомстве.

По мнению главы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максута Шадаева, отмена данной скидки не станет причиной оттока пользователей. Тем более, что скидка 50% на оплату штрафов продолжит действовать.

Скидка на оплату госпошлин действует с 2017 года. Предполагалось, она будет активна до 2019 года, но в дальнейшем ее действие было пролонгировано. Скидка учитывается автоматически при безналичной оплате госпошлины через портал «Госуслуг». Воспользоваться опцией могут только физические лица.

 

Ранее редакция сообщала, что теперь через портал «Госуслуги» можно оформить заявление на сохранение прожиточного минимума. До настоящего времени для этого было необходимо обращаться в подразделение службы судебных приставов, где ведется исполнительное производство, либо направлять заявление по почте.

Фото: pixabay.com — Peggy_Marco

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : скидка на оплату госпошлины Госуслуги госпошлина


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