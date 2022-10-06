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Строительство торговых киосков в метро на площади Ленина прекращено

  • 06/10/2022, 12:47
киоски в метро
Мэрия Новосибирска отчиталась, что рабочие уже демонтировали конструкции, загораживающие портреты героев России.

8 торговых киосков должны были появится в подземном переходе на площади Ленина. Ситуацию прокомментировал начальник Новосибирского метрополитена Аркадия Чмыхайло.

— К сожалению, некоторые мои подчинённые формально отнеслись к исполнению своих обязанностей. По моему поручению работы по установке киосков в пешеходном переходе прекращены. В данный момент неуместные конструкции демонтируют. Сегодня всё приведут к первоначальному виду. Портретная экспозиция на стене пешеходного перехода будет обновлена — такое поручение было дано ранее, — подчеркнул Чмыхайло.

Стоит отметить, что аукцион на аренду мест под киоски МУП «Новосибирский метрополитен» объявил еще 12 июля.

— Для заключения договоров аренды выставлены на аукцион 8 мест под установку киосков площадью 8 кв. м каждое, — сообщали в пресс-службе мэрии.

В киосках планировали продаваться разные товары, кроме алкоголя и табака. На все 8 мест уже были заключены договоры с арендаторами. По результатам аукциона МУП «Новосибирский метрополитен» на вышеуказанные места были заключены договоры аренды с арендаторами. В итоге в переходе появились металлические каркасы и листы ДСП. Это возмутило новосибирцев, но еще больше масло в огонь подлило то, что торговые киоски закроют портреты героев России.

— В коридоре устанавливают очередные будки с ширпотребом, наплевательски относясь к памяти о героях. Эти никому ненужные киоски закрывают память о героях России и занимают место в коридоре, — резко высказался автор фото в группе «АСТ-54» в «ВКонтакте».

Фото собрали больше 150 комментариев, а также более 200 тыс. просмотров.

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Напомним, в 2013 году новосибирский метрополитен начали активно очищать от киосков. Такое решение принял Василий Юрченко, который на тот момент занимал должность губернатора Новосибирской области. Он объяснял это решение усилением мер антитеррористической безопасности. Против такого решения активно выступали предприниматели. Позже замгубернатора Андрей Ксензов пояснял, что речь идет лишь о закрытии киосков, не соответствующих закону о транспортной безопасности. Однако, за следующие годы число торговых точек в метро города значительно сократилось.

По данным, размещенным на сайте метрополитена, в 2021 году пассажиропоток составил почти 75,3 млн человек. За год перевозки выросли почти на 30%. Согласно сайту раскрытия информации Интерфакс, по итогам 2021 года чистая прибыль МУП «Новосибирский метрополитен» составила 16 тыс. руб, выручка — 1,9 млрд руб. В 2020 — 1,4 млрд руб., убыток — 328,1 млн руб., в 2019 году —1,9 млрд руб. и чистая прибыль — 805 тыс. руб.

Ранее мэрия Новосибирска уже прогремела на всю страну со сносом стелы, установленной в честь 45-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

Базовое фото из группы АСТ-54 ВКонтакте, внутри текста — мэрии Новосибирска

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Рубрики : Общество Власть Бизнес История Город

Регионы: Новосибирск

Теги : киоски в метро история герои России


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