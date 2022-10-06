Строительство торговых киосков в метро на площади Ленина прекращено

8 торговых киосков должны были появится в подземном переходе на площади Ленина. Ситуацию прокомментировал начальник Новосибирского метрополитена Аркадия Чмыхайло.
— К сожалению, некоторые мои подчинённые формально отнеслись к исполнению своих обязанностей. По моему поручению работы по установке киосков в пешеходном переходе прекращены. В данный момент неуместные конструкции демонтируют. Сегодня всё приведут к первоначальному виду. Портретная экспозиция на стене пешеходного перехода будет обновлена — такое поручение было дано ранее, — подчеркнул Чмыхайло.
Стоит отметить, что аукцион на аренду мест под киоски МУП «Новосибирский метрополитен» объявил еще 12 июля.
— Для заключения договоров аренды выставлены на аукцион 8 мест под установку киосков площадью 8 кв. м каждое, — сообщали в пресс-службе мэрии.
В киосках планировали продаваться разные товары, кроме алкоголя и табака. На все 8 мест уже были заключены договоры с арендаторами. По результатам аукциона МУП «Новосибирский метрополитен» на вышеуказанные места были заключены договоры аренды с арендаторами. В итоге в переходе появились металлические каркасы и листы ДСП. Это возмутило новосибирцев, но еще больше масло в огонь подлило то, что торговые киоски закроют портреты героев России.
— В коридоре устанавливают очередные будки с ширпотребом, наплевательски относясь к памяти о героях. Эти никому ненужные киоски закрывают память о героях России и занимают место в коридоре, — резко высказался автор фото в группе «АСТ-54» в «ВКонтакте».
Фото собрали больше 150 комментариев, а также более 200 тыс. просмотров.
По данным, размещенным на сайте метрополитена, в 2021 году пассажиропоток составил почти 75,3 млн человек. За год перевозки выросли почти на 30%. Согласно сайту раскрытия информации Интерфакс, по итогам 2021 года чистая прибыль МУП «Новосибирский метрополитен» составила 16 тыс. руб, выручка — 1,9 млрд руб. В 2020 — 1,4 млрд руб., убыток — 328,1 млн руб., в 2019 году —1,9 млрд руб. и чистая прибыль — 805 тыс. руб.
Ранее мэрия Новосибирска уже прогремела на всю страну со сносом стелы, установленной в честь 45-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Базовое фото из группы АСТ-54 ВКонтакте, внутри текста — мэрии Новосибирска
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