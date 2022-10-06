Новосибирский «Вектор» создал лекарство от оспы

Новосибирский ГНЦ «Вектор» создал первый лекарственный препарат от оспы НИОХ-14, пишет КП-Новосибирск со ссылкой на госреестр лекарственных средств.

НИОХ-14 помогает в лечении любых видов оспы, в том числе и нашумевшей в последнее время обезьяньей оспы. Он действует по принципу ингибитора — блокирует формирование оболочки вируса и «запирает» в специальный белок, нарушая функционирование всей структуры вируса. Основная особенность нового лекарства — низкая токсичность и низкая эффективная доза.

В издании уточнили, что препарат получил свое имя в честь Новосибирского института органической химии.

Его массового производства не ожидается, однако уже изготовленные партии будут хранить в госрезерве. На аптечные полки он попадет только в случае вспышки болезни.

Ранее редакция сообщала, что 12 июля в России был зарегистрирован первый случай заражения оспой обезьян.