«Конкуренция технологиями управления — это новая реальность»

Марина Гусева (Гуляева), генеральный директор и владелец Сибирского офиса «ИНТАЛЕВ»:

— Меня, как владельца бизнеса и как эксперта, который работает с компаниями реального сектора Сибирского региона, прежде всего волнуют события, влияющие на экономику бизнеса. Поэтому, конечно, самые заметные события 2018 года — регулярные удары по карману бизнеса, отражающие тренды в политике государства.

Первое — рост налогов и акцизов, второе — ужесточение отношения банков к бизнесу: сокращение лимитов по перечислениям, рост тарифов по переводам на карты физлиц и так далее. Последняя капля — увеличение пенсионного возраста, то есть перекладывание ответственности с государства на бизнес в плане роста расходов (пенсионных отчислений), к тому же это явное давление на организации по приему/увольнению сотрудников.

Очевидно, что серьезные проблемы в государственном бюджете решаются за счет бизнеса и всех потребителей, и это очень печальный тренд, особенно явно проявившийся в 2018 году.

Для нас этот год был непростым, потому что наши заказчики, то есть бизнес, находясь в сложных политических и экономических условиях, не готовы тратить деньги на большие проекты. Компании с осторожностью расходуют средства, что сказывается на рынке управленческого консалтинга.

При этом явно виден всплеск интереса к настройке и автоматизации систем управления (финансами, проектами, стратегией и персоналом) со стороны малого и среднего бизнеса. Конечно, мы, как эксперты, откликаемся на этот запрос.

Нам в этом году удалось создать и запустить на рынок два новых направления: уникальное экспресс-обучение по финансам для бизнеса и готовое решение для внедрения автоматизированной системы управленческого учета «под ключ». Это проекты, которые делают качественные системы управления доступными разному бизнесу, а не только крупному.

В следующем году мы планируем активное развитие этих двух направлений — бизнес-обучения и готового управленческого учета. Они ориентированы на малый и средний бизнес, который сегодня готов к построению эффективных систем управления. Такой бизнес понимает, что конкуренция технологиями управления — это новая реальность, в этом заключена точка роста и залог успеха. В отличие от крупных компаний, зачастую инертных и неготовых к быстрым изменениям.

«ИНТАЛЕВ» — международная группа компаний, которая занимается созданием и автоматизацией систем управления бизнесом. Сибирский офис «ИНТАЛЕВ» работает с 2006 года, специализируется на управлении финансами, проектами, управлении по KPI. Марина Гусева (Гуляева) — эксперт по системам управления с 15-летним опытом.

Фото: предоставлены Сибирским офисом «ИНТАЛЕВ»