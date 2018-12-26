«Конкуренция технологиями управления — это новая реальность»

Марина Гусева (Гуляева), генеральный директор и владелец Сибирского офиса «ИНТАЛЕВ»:
— Меня, как владельца бизнеса и как эксперта, который работает с компаниями реального сектора Сибирского региона, прежде всего волнуют события, влияющие на экономику бизнеса. Поэтому, конечно, самые заметные события 2018 года — регулярные удары по карману бизнеса, отражающие тренды в политике государства.
Очевидно, что серьезные проблемы в государственном бюджете решаются за счет бизнеса и всех потребителей, и это очень печальный тренд, особенно явно проявившийся в 2018 году.
При этом явно виден всплеск интереса к настройке и автоматизации систем управления (финансами, проектами, стратегией и персоналом) со стороны малого и среднего бизнеса. Конечно, мы, как эксперты, откликаемся на этот запрос.
Нам в этом году удалось создать и запустить на рынок два новых направления: уникальное экспресс-обучение по финансам для бизнеса и готовое решение для внедрения автоматизированной системы управленческого учета «под ключ». Это проекты, которые делают качественные системы управления доступными разному бизнесу, а не только крупному.
«ИНТАЛЕВ» — международная группа компаний, которая занимается созданием и автоматизацией систем управления бизнесом. Сибирский офис «ИНТАЛЕВ» работает с 2006 года, специализируется на управлении финансами, проектами, управлении по KPI. Марина Гусева (Гуляева) — эксперт по системам управления с 15-летним опытом.
Фото: предоставлены Сибирским офисом «ИНТАЛЕВ»
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