Первый за Уралом детский центр трансплантации костного мозга создают в Красноярске

Центр трансплантации костного мозга для детей заработает в Красноярске в 2023 году, сообщает пресс-служба губернатора региона. Правительство РФ выделило 86 млн рублей из резервного фонда на закупку оборудования для отделения трансплантации гемопоэтических стволовых клеток Красноярского краевого центра охраны материнства и детства. Софинансирование из краевого бюджета составило 70 млн рублей, приобретение оборудования уже началось. Это будет единственный центр детской трансплантологии за Уралом.

— Отделение будет оснащено современной медицинской техникой — автоматическим гематологическим анализатором, проточным цитофулометром, системой для криоконсервирования клеток крови, наркозно-дыхательным и другим оборудованием. Это позволит оказывать высокотехнологичную помощь детям, страдающим тяжелыми формами заболеваний крови, — говорится в сообщении. – Мощности отделения позволят проводить до 40 трансплантаций костного мозга в год.

В центре обустроено пять стерильных боксов и две палаты интенсивной терапии, все рассчитано на одновременное пребывание пяти пациентов с возможностью проживания ухаживающих за больными. В среднем ребенку потребуется находиться в отделении около четырех недель, после чего его выпишут под наблюдение на дневной или круглосуточный стационар.

Сейчас трансплантации костного мозга детям Красноярского края и других регионов Сибири проводят в медицинских центрах Москвы и Санкт-Петербурга.

— Появление отделения трансплантации в Красноярске позволит спасти детей, которые срочно нуждаются в помощи, но вынуждены ехать за ней через полстраны. Кроме того, нашим маленьким пациентам не нужно будет после сложнейших манипуляций выдерживать еще и долгую дорогу домой, – отметила заведующая отделением трансплантации гемопоэтических стволовых клеток Татьяна Кадричева.

Сейчас ремонт в помещениях отделения ТКМ практически завершен. Семь врачей прошли стажировки в НМИЦ имени Дмитрия Рогачёва и готовы к работе. После установки необходимого оборудования центр должен будет получить лицензию и подготовить заявку на 2023 год о предоставлении федеральных квот на пересадку костного мозга первым 10 детям.

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