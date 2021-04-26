На правом берегу Новосибирска появятся 250 тысяч кв. м складской недвижимости

— В рамках проекта по созданию логистического распредцентра «Садовый» в 2021-2026 годах мы планируем построить в Новосибирском районе до 250 тысяч кв. м складской недвижимости. Объем инвестиций в проект составит 12 млрд рублей, из них 27% — средства нашей компании, 73% — участие ПАО «Сбербанк» по программе Минэкономразвития РФ, — сообщил, выступая на инвестиционном совете Новосибирской области, директор ООО ПФО «Западная Сибирь» (входит в «ПФО групп») Юрий Хаеров.

При реализации проекта будут созданы 2,5 тысячи рабочих мест, объем налоговых отчислений в бюджет области в ходе инвестиционной фазы (2026-2033 годы) — 2 млрд рублей. Выйти на площадку инвестор готов в 2021 году и приступить к проектированию, а также прокладке внешних инженерных сетей. В 2022 году планируется сдача первых объектов.

— На территории Новосибирской области у нас уже реализованы два проекта: распредцентр X5 Retail Group — «Пятерочка», 40 тысяч кв. м и распредцентр «Магнита» — 48 тысяч кв. м. Кроме того, сейчас мы завершаем реализацию еще одного проекта в регионе — по строительству многофункциональных складов площадью 44 тысячи кв. м, — перечислил Хаеров. — В развитие этих проектов, а также для увеличения выбора логистических компаний планируется создание распредцентра «Садовый». Мы провели переговоры с рядом федеральных компаний сегмента E-commerce, производственных предприятий и ритейла, заключили соглашения о намерениях (ООО «Яндекс.Маркет», ООО «Аскона», ООО «Ситилинк», ООО «Бест Прайс» (Fix Price), X5 Retail Group – «Перекресток») и обратились в «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области» (АИР) для получения земельного участка.

Однако на этой стадии проекта у инвестора возник ряд вопросов. Для размещения компании был предложен участок площадью 92 га в Станционном сельсовете Новосибирского района, но на части этой площадки уже должна разместиться новая инфекционная больница, которая будет построена в области на федеральные деньги. Для ее размещения необходимы около 30 га с учетом санитарной зоны.

— Мы проработали все вопросы с потенциальными арендаторами, составили бизнес-план и сейчас прорабатываем архитектурно-планировочное решение, которое будет зависеть от результатов переговоров по размещению инфекционной больницы, — говорит Юрий Хаеров. — Мы прорабатываем вопрос сосуществования с больницей, определяемся с инженерными сетями, местами заездов, чтобы не мешать друг другу и местным жителям. Дело в том, что на территорию распредцентра в сутки будут заезжать 400-500 фур, не хотелось бы, чтобы они проезжали мимо жилых кварталов или мешали пациентам в больнице, поэтому мы хотели бы сесть ближе к развязке. Мы готовы договориться с больницей, чтобы она проезжала по нашей дороге: препятствий в этом не будет.

Министр транспорта Новосибирской области Анатолий Костылевский сообщил, что оба подъезда, которые сейчас предусмотрены к этому участку, рассчитаны только на нужды ковидного госпиталя и не предусматривают инвестпроект с большим транспортным потоком.

Тем не менее губернатор Новосибирской области постановил признать проект ООО ПФО «Западная Сибирь» масштабным. Кроме того, он поручил профильным министерствам оперативно решить вопрос с размещением инфекционной больницы и складского комплекса, предоставить инвестору землю без торгов и оказать содействие в получении энергоресурсов для строительства и эксплуатации объектов.

Ранее правительство региона сообщало, что Новосибирская область планирует построить новый инфекционный госпиталь на 500 коек к концу 2021 года. На эти цели и федерального бюджета будут направлены 4,5 млрд рублей.

В активе «ПФО групп» — строительство на территории России более 1 млн кв. м индустриальной и складской недвижимости.