На предприятиях Новосибирска нашли токсичное мясо

В Новосибирской области Роспотребнадзор организовал масштабную проверку предприятий, которые занимаются переработкой и продажей мясной продукции. А каких компаниях идет речь в ведомстве не уточнили.
14 мая пресс-служба управления сообщила, что в первом квартале 2025 года из оборота изъяли две партии мяса. Эксперты исследовали 106 образцов продукции на соответствие гигиеническим стандартам. В ходе проверки Роспотребнадзор оценивал содержание токсичных веществ, пестицидов и микотоксинов.
Еще 223 пробы исследовали на микробиологические показатели. В ходе анализа обнаружили единичные отклонения от технических регламентов. За нарушения предприятия оштрафовали.
— Обращаем внимание потребителей, что приобретать мясную продукцию следует только в стационарных объектах торговли, обращая внимание на информацию, нанесенную на упаковку фасованной продукции, — предупредили в Роспотребнадзоре.
Как подчеркивается в сообщении, по требованию покупателей продавцы должны их ознакомить с документами, удостоверяющими происхождение, качество и безопасность приобретаемой мясной продукции.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области резко вырос спрос на мясо. Чаще всего горожане покупают свинину.
Источник фото: нейросеть Шедеврум
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