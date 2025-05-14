В Москве простились с режиссёром из Новосибирска Калерией Кисловой

На Троекуровском кладбище простились с Калерией Кисловой, бывшим главным режиссером программы «Время». Она была известна как выдающийся режиссер советского и российского телевидения.

Кислова родилась в Каргате Новосибирской области 20 апреля 1926 года. Детство провела в Маслянино, а затем училась в студии новосибирского театра «Красный факел» и в ГИТИСе. В 1961 году начала работать на телевидении, став ассистентом режиссёра в Новосибирской студии. В том же году она переехала в Москву, где на протяжении тридцати лет занимала пост главного режиссёра программы «Время» на ОРТ и Первом канале.

Глазами сибирячки страна наблюдала за собой и за миром на протяжении нескольких десятилетий. Под её руководством выросла целая плеяда профессионалов советского и российского телевидения.

Калерия Кислова, несмотря на свой преклонный возраст, продолжала давать интервью в прямом эфире.

— К сожалению, лично я с ней не знакома. Пришла на студию работать в 70-м году, она уже уехала в Москву. Но работала с людьми, которые её хорошо знали. Это диктор Новосибирской студии телевидения Галина Арсентьевна Целищева и журналистка Галина Абрамовна Поневежская. Но мы все про неё знали и очень гордились, что она наша, сибирячка, что она вышла от нас, так долго со всеми нашими вождями работала. Всё моё поколение её знало, — рассказала Горсайту режиссёр, преподаватель НГУ Лилия Галкина.

Ранее редакция сообщала о том, что фронтовик из Новосибирской области пишет воспоминания для внуков. Он воевал на Дальнем Востоке.