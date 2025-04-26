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В Новосибирской области резко вырос спрос на мясо

  • 26/04/2025, 10:30
Автор: Юлия Данилова
В Новосибирской области резко вырос спрос на мясо
Чаще всего горожане покупают свинину

Перед майскими праздниками продажи мясной продукции выросли в Новосибирск в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе сеть гипермаркетов «О’КЕЙ».

Самым популярным мясом для шашлыков у новосибирцев остается свинина — ее выбирают 55%, на втором месте курица — 22%, на третьем говядина — 9%. Баранину предпочитают 8%, а индейку, утку и другие виды мяса — 6%. Большинство покупателей предпочитают приобретать именно мясо и мариновать его самостоятельно.

О росте заказов на мясо говорят продавцы сетей «Лента» и «Пятерочка». Правда пока всплеск идет перед последними выходными апреля, долгосрочных заказов на майские праздники не много.

— Перед выходными в дачное время у нас традиционно повышенный спрос на мясные полуфабрикаты. Горожане уезжают за город и закупаются, как готовым шашлыком, так и мясом для его приготовления. Мы находимся на маршруте, который ведет из города, поэтому очереди за мясом в пятницу вечером и субботу утром большие, —  пояснила корреспонденту редакции Infopro54 продавец гипермаркета «Лента», расположенного на улице Петухова.

По данным аналитиков «Чек Индекса» компании «Платформа ОФД», средний чек на покупку курицы во второй декаде апреля составил 421 рубль, говядины — 783 рубля, свинины — 635 рублей, баранины — 910 рублей, свежей рыбы— 398 рублей. Средний чек на готовый шашлык составил 1 256 рублей. На эту сумму можно купить два-три килограмма шашлыка уточнили в компании.

Напомним, ФАС рекомендовала регионам России договариваться с производителями и сдерживать рост стоимости мяса. 

Фото Infopro564, автор: Юлия Данилова.

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Рубрики : Общество Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : шашлык мясо


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