На прошлой неделе 65 мигрантов выдворили из Новосибирской области

За первый квартал 2024 года из Новосибирской области было выдворено 520 мигрантов. Только за последнюю неделю Россию покинули 65 иностранцев-нарушителей, проживавших в регионе.
По сообщению ФССП по Новосибирской области, мигранты покинули пределы России из-за того, что своевременно не оформили документы на пребывание.
В основном режим оформления нарушают граждане Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Казахстана, Армении и Азербайджана.
— Зафиксировано два случая административного выдворения граждан Туркменистана и Монголии. Известно, что житель Туркменистана не продлил вовремя патент для работы, — отметили в сообщении.
Ранее редакция сообщала о том, что мигрантов с Хилокского рынка в Новосибирске отправили служить в зону СВО.
Источник фото и видео: ФССП по Новосибирской области в Вконтакте / пресс-служба
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