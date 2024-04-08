На прошлой неделе 65 мигрантов выдворили из Новосибирской области

За первый квартал 2024 года из Новосибирской области было выдворено 520 мигрантов. Только за последнюю неделю Россию покинули 65 иностранцев-нарушителей, проживавших в регионе.

По сообщению ФССП по Новосибирской области, мигранты покинули пределы России из-за того, что своевременно не оформили документы на пребывание.

В основном режим оформления нарушают граждане Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Казахстана, Армении и Азербайджана.

— Зафиксировано два случая административного выдворения граждан Туркменистана и Монголии. Известно, что житель Туркменистана не продлил вовремя патент для работы, — отметили в сообщении.



Ранее редакция сообщала о том, что мигрантов с Хилокского рынка в Новосибирске отправили служить в зону СВО.