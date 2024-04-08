Около 400 вакансий на Всероссийской ярмарке труда представит Новосибирский авиазавод

На Всероссийской ярмарке трудоустройства-2024, которая пройдет 12 апреля, новосибирские компании представят 4500 вакансий. У всех предлагаемая зарплата составляет не менее 50000 рублей. Это было точкой отсечения для участия работодателей в ярмарке, пояснила начальник управления занятости населения Министерства труда и социального развития Новосибирской области Ольга Лаврова.

Самые дефицитные специальности в регионе: инженер, оператор станков – токарь-фрезеровщик, слесарь. Работников через ярмарку планируют искать АО «Хлебообъединение «Восход», Новосибирский авиационный завод им. В.П. Чкалова (Входит в «Объединенную авиастроительную корпорацию, Ростех. — Ред.»), филиал авиационной холдинговой компании «Сухой», АО РЖД, ООО «Новотелеком», ГК «КПД Газстрой», ГК «Первый строительный фонд», ЗАО птицефабрика «Октябрьская» и т.д.

— К примеру, у НАЗ им. Чкалова заявлены около 400 вакансий. Потребность в кадрах у предприятия в связи с ростом заказов остается высокой. Сегодня это один из наших ключевых работодателей, — подчеркнула Ольга Лаврова.

Напомним, на минувшей неделе генеральный директор ПАО «ОАК», вице-президент СоюзМаш России Юрий Слюсарь сообщал, что в 2024 года НАЗ им. Чкалова планирует набрать более 1000 производственных рабочих и инженерно-технических специалистов в рамках реализации перспективных проектов. В начале марта Минтруда сообщал, что заявленная предприятиями и организациями потребность в работниках составляла 40000 человек. Это на 26,2% больше аналогичного периода прошлого года.

В прошлом году в первой Всероссийской ярмарке трудоустройства в Новосибирске приняли участие 285 работодателей, были представлены 3700 вакансий, участвовали 4500 жителей. По итогам ярмарки работу нашли 3300 человек. В Минтруда ожидают, что по итогам нынешней ярмарки результат будет не хуже и не менее 80% соискателей получат предложения о работе.

Ранее редакция сообщала о том, что рост зарплат «съел» прибыль предприятий Новосибирска.