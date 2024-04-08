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Около 400 вакансий на Всероссийской ярмарке труда представит Новосибирский авиазавод

  • 08/04/2024, 14:48

Около 400 вакансий на Всероссийской ярмарке труда представит Новосибирский авиазавод
В целом предприятия промышленности, строительства, транспорта и сельского хозяйства региона заявят 4500 вакансий.

На Всероссийской ярмарке трудоустройства-2024, которая пройдет 12 апреля, новосибирские компании представят 4500 вакансий. У всех предлагаемая зарплата составляет не менее 50000 рублей. Это было точкой отсечения для участия работодателей в ярмарке, пояснила начальник управления занятости населения Министерства труда и социального развития Новосибирской области Ольга Лаврова.

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— В основном речь идет о массовых профессиях и специалистах, которые необходимы в промышленности и других производственных сферах, — отметила Лаврова. — По информации компаний, на ярмарке будут 4500 предложений о работе (это 50% от общего количества вакансий в данной сфере в регионе) от 370 компаний. Всего на официальном рынке труда региона представлены 37000 вакансий.

Самые дефицитные специальности в регионе: инженер, оператор станков – токарь-фрезеровщик, слесарь. Работников через ярмарку планируют искать АО «Хлебообъединение «Восход», Новосибирский авиационный завод им. В.П. Чкалова (Входит в «Объединенную авиастроительную корпорацию, Ростех. — Ред.»), филиал авиационной холдинговой компании «Сухой», АО РЖД, ООО «Новотелеком», ГК «КПД Газстрой», ГК «Первый строительный фонд», ЗАО птицефабрика «Октябрьская» и т.д.

— К примеру, у НАЗ им. Чкалова заявлены около 400 вакансий. Потребность в кадрах у предприятия в связи с ростом заказов остается высокой. Сегодня это один из наших ключевых работодателей, — подчеркнула Ольга Лаврова.

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 Напомним, на минувшей неделе генеральный директор ПАО «ОАК», вице-президент СоюзМаш России Юрий Слюсарь сообщал, что в 2024 года НАЗ им. Чкалова планирует набрать более 1000 производственных рабочих и инженерно-технических специалистов в рамках реализации перспективных проектов. В начале марта Минтруда сообщал, что заявленная предприятиями и организациями потребность в работниках составляла 40000 человек. Это на 26,2% больше аналогичного периода прошлого года.

В прошлом году в первой Всероссийской ярмарке трудоустройства в Новосибирске приняли участие 285 работодателей, были представлены 3700 вакансий, участвовали 4500 жителей. По итогам ярмарки работу нашли 3300 человек. В Минтруда ожидают, что по итогам нынешней ярмарки результат будет не хуже и не менее 80% соискателей получат предложения о работе.

Ранее редакция сообщала о том, что рост зарплат «съел» прибыль предприятий Новосибирска.

Фото из телеграм-канала «Объединенной авиастроительной корпорации», автор: пресс-служба

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Рубрики : Общество Бизнес Промышленность

Регионы: Новосибирск

Теги : ярмарка вакансий дефицит кадров


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