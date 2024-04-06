Мигрантов с Хилокского рынка в Новосибирске отправили служить в зону СВО

В Новосибирске силовики продолжают вылавливать мигрантов, которые просрочили свое пребывание на территории России, либо изначально проникли в страну нелегально. К массовым рейдам подключились сотрудники военного следственного отдела СК России по Новосибирскому гарнизону. Как пишет VN.ru, следователи нагрянули на Хилокский рынок и выявили 23 иностранцев, получивших российское гражданство, но до сих пор не вставших на учет в военных комиссариатах.
Теперь им предстоит служба в рядах армии РФ.
За март-апрель военные офицеры СК совместно с полицейскими и сотрудниками ФСБ выявили 191 нарушение правил пребывания в России иностранных граждан и нарушение ими режима пребывания.
Ранее редакция сообщала о том, как мигранты превратили площадки возле Хилокского рынка в анклав и установили там свои правила. Новосибирские общественники побывали у иностранцев «в гостях» и зафиксировали на видео будни нелегалов.
Источник фото: pixabay.com/автор ha11ok
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