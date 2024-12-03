На проспекте Лаврентьева в Новосибирске модернизировали телеком-оборудование

Цифровая экосистема МТС значительно улучшила мобильный интернет в новосибирском Академгородке. Специалисты обновили телекоммуникационное оборудование на проспекте академика Лаврентьева в рамках перехода от устаревших радиочастот к современным стандартам. Новый диапазон LTE обеспечит лучшую связь в местах, где предыдущие технологии оказывались недостаточно эффективными, например, в подвалах и удалённых помещениях.

Новосибирский проспект Лаврентьева занесён в Книгу рекордов Гиннесса как самая умная улица мира. Длина проспекта составляет 2,4 километра, на всем протяжении расположено почти два десятка научных учреждений, что делает его уникальным в мировом масштабе.