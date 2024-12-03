Грузовой поезд насмерть сбил молодого парня в Новосибирской области

3 декабря в районе станции Ояш в Новосибирской области грузовой поезд сбил молодого человека.

— 24-летний житель одной из стран Центральной Азии находился на железнодорожных путях в неположенном месте перед приближающимся грузовым поездом, — говорится в сообщении Транспортной полиции Сибири.

Машинист предпринял попытку предотвратить трагедию с помощью звукового сигнала и экстренного торможения, но это не спасло человека. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

— Сотрудники транспортной полиции напоминают о необходимости соблюдения правил поведения на объектах и вблизи железнодорожного транспорта, являющихся зоной повышенной опасности, — отметили в ведомстве.

Ранее редакция сообщала о том, что уснувший на ж.-д. путях мужчина погиб под колесами локомотива под Новосибирском. Трагедия произошла в ночь на 15 июля.