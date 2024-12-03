Частные ветеринарные клиники освободят от уплаты налога

В Налоговый кодекс (НК) РФ внесут поправку, которая установит нулевую ставку НДС на ветеринарные услуги коммерческих клиник. Данная мера вступит в силу 1 января 2025 года. Такое решение приняла Госдума во втором и третьем чтении. Сейчас эта льгота действует только для бюджетных клиник. Коммерческие ветеринарные клиники платят НДС в размере 20%. Теперь же данное послабление распространяется на весь сектор ветеринарии, вне зависимости от источников финансирования.

В Минфине уточнили, что ранее в ведомство неоднократно поступали предложения по расширению льготы по НДС на ветеринарные услуги.

— Как показывает практика применения налога на добавленную стоимость, отмена этого налога на отдельные виды товаров, работ или услуг не оказывает принципиального влияния на уровень цен, поскольку в условиях рыночных отношений ценообразование зависит в основном от складывающегося соотношения спроса и предложения, а также маркетинговой политики. В связи с этим отмена налога на добавленную стоимость на ветеринарные услуги, финансируемые за счет средств, не являющихся бюджетными, не гарантирует снижение цен на эти услуги, — отмечал Минфин в одном из писем.

Бухгалтер одной из частных ветеринарных клиник Новосибирска уверена, что их медучреждения это послабление не коснётся.

— Для освобождения от налога оборот ветклиники должен быть более шестидесяти миллионов рублей, если эти поправки связаны с изменением НДС, применительно к упрощенной системе налогообложения, которые тоже вступают в силу со следующего года. У нас такого оборота нет, так что и нашей деятельности этот законопроект никак не затронет, — констатировала собеседница Infopro54.

Напомним, согласно корректировкам в налоговом законодательстве, с 2025 года предприниматели могут освободиться от обязанностей налогоплательщика НДС, если их доходы за предшествующий календарный год не превысили 60 млн руб. При этом не важно, какой режим налогообложения бизнес использовал в предшествующем году (УСН, ОСНО, ЕСХН).

По данным 2ГИС, в Новосибирске работает 175 точек, где оказываются ветеринарные услуги. У управления ветеринарии 15 филиалов, по 10 филиалов у клиник «Друг» и «Доктор Вет», 6 — у «ИнТерра», 4 — «Скоропес».

Ранее редакция сообщала о том, что первая в Сибири ветеринарная клиника на колесах открылась в Новосибирске.