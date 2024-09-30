На птицефабрике под Новосибирском пострадало трое рабочих

В Искитимском районе на территории птицефабрики «Улыбино» произошло обрушение перекрытия между перекладинами строящегося здания.

Обрушение произошло 27 сентября.

– Пострадали три человека, строители госпитализированы в медучреждение, – отметил Виктор Орлов, глава регионального ГУ МЧС России на оперативном совещании

Происшествие не повлияло на технологический процесс предприятия.

Птицефабрика «Улыбино» была основана в 2019 году и специализируется на производстве утиного мяса. Она занимает площадь в 400 гектаров, на которой расположены десятки производственных корпусов: материнское стадо, инкубатор, птичники, цех убоя и переработки.

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