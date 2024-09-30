Подарок ко Дню учителя стоит не менее 5 тысяч рублей

В Новосибирске на подарок учителю классы в среднем собирают не менее 5 тысяч рублей. Об этом сообщила редакция BFM-Новосибирск, проведя опрос среди родителей четырех городских школ. В статусных гимназиях на подарок классному учителю собирают по 400 рублей, остальным дарят символические подарочные наборы: чай, конфеты, кофе и т.д.
Как сообщили собеседники редакции, обычно классным педагогам дарят сертификаты в магазин или салон красоты. В других новосибирских школах в списке подарков также часто встречаются корзины с фруктами, цветами и конфетами.
Напомним, День учителя пройдет в России 5 октября. В этот день в школах города проходят торжественные мероприятия и концерты, в том числе, организованные учениками образовательного учреждения.
В Новосибирске День учителя планируют отмечать 4 октября. В большом зале правительства региона состоится торжественное мероприятие, посвященное этому профессиональному празднику.
По данным Министерства образования Новосибирской области, в школах региона в 2023-2024 году работали 21,41 тыс. преподавателей.
Ранее редакция сообщала о том, что спрос на учителей в Новосибирской области вырос почти в 1.5 раза.
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