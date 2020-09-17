На путепроводах Р-255 «Сибирь» начинается укладка дорожного покрытия

В составе участка реконструкции км 149-158 два мостовых сооружения. На пролётах путепровода в составе транспортной развязки на км 150, на границе Кемеровской и Новосибирской областей, уже уложили выравнивающий слой из бетона. На путепроводе над железнодорожными путями на км 153 строители завершили омоноличивание балок пролётных строений сооружения и готовятся приступить к устройству выравнивающего слоя, сообщили в пресс-службе ФКУ «Сибуправтодор».

По основному ходу дороги рабочие завершают устройство водопропускных труб, разработку выемок и формирование земляного полотна. На сегодня отсыпано 460 тысяч куб.м. грунта, это 80% запланированного объёма земляных работ. На строящемся участке и на транспортной развязке продолжают устройство асфальтобетонного покрытия. Общая протяженность заасфальтированных участков – около 1 км.

ФКУ «Сибуправтодор», подведомственное Росавтодору, реализует проект реконструкции и строительства на км 149+700 – 158+200 автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» до 2022 года. Цель проекта – повысить пропускную способность 9-километрового участка на границе двух регионов Сибири за счёт строительства двухуровневой транспортной развязки и нового участка дороги с путепроводом над ж/д путями. Объект входит в национальный проект «Комплексный план расширения и модернизации транспортной инфраструктуры до 2024 года».

Фото предоставлено пресс-службой ФКУ «Сибуправтодор»