Ученые ИНГГ СО РАН представили свои разработки компании Huawei

Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН посетила делегация Новосибирского исследовательского центра компании Huawei, сообщили в пресс-службе института.

По словам директора ИНГГ СО РАН д.т.н. профессора Игоря Ельцова, у Института и Huawei есть целый ряд направлений для плодотворного сотрудничества. В частности, у геофизических лабораторий Института есть немало прогрессивных разработок, связанных со сбором и обработкой данных.

Как рассказали в пресс-службе ИНГГ СО РАН, в ходе встречи обсуждались возможности использования серийных мобильных устройств для регистрации, хранения и передачи геофизических данных. Учеными были продемонстрированы последние результаты в области высокопроизводительных вычислений на CPU и GPU для наземной и скважинной геофизики.

Кроме того, ученые рассказали о своем опыте по использованию БПЛА для геофизических изысканий. Внимание было уделено и малоглубинным электромагнитным исследованиям, в том числе – использованию смартфона для управления измерениями.

Еще одной темой сотрудничества может стать использование методов машинного обучения при анализе сейсмических данных, а также моделирование и обращение разномасштабных геофизических полей, включая численные алгоритмы и программное обеспечение, ориентированные на высокопроизводительные вычислительные системы.

Материал предоставлен ИНГГ СО РАН

Фото предоставлено Игорем Ельцовым