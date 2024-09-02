На путепроводе у Гусиного брода ночью 2 сентября закроют движение для автотранспорта

Автодорогу Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий в Новосибирском районе перекроют для ремонта асфальта. Это произойдет в ночь со 2 на 3 сентября.

― С 23:00 по местному времени до 03:00 3 сентября будет производиться временное перекрытие движения для выполнения работ по фрезерованию покрытия и подготовки к укладке асфальтобетонной смеси со временными интервалами по 40 минут с полным ограничением движения трассы К 19, ― сообщает Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области.

Затем с 3-х часов ночи до 6 утра будет производиться укладка асфальта с полным закрытием движения на данном участке.

Все водители в этот период будут вынуждены пользоваться объездом по направлению Барышево-Кольцово.