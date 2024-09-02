Стало известно, когда новосибирцы получат пенсии и пособия в сентябре

В Отделении СФР рассказали об изменениях, которые ждут жителей региона в сентябре. В первый месяц осени в привычный график выплат пенсий и пособий внесли изменения.

― В Новосибирской области выплатной период начинается с 3 числа месяца. В этот день новосибирские семьи с детьми получают через банки целый ряд выплат и пособий. Таким образом, 3 сентября будут перечислены следующие выплаты: единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам; пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям; выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до 3-х лет; ежемесячные выплаты на ребенка военнослужащих по линии СФР, ― прокомментировали в пресс-службе СФР.

Уже 5 сентября в банки будет доставлена ежемесячная выплата из материнского капитала, которую получают семьи, чей доход не превышает двух прожиточных минимумов.

Изменится и дата перечисления пособия по уходу за ребенком до полутора лет. Вместо 8 сентября деньги придут уже 6.

― Что касается выплаты пенсий, то 11 числа пенсии в банки будут перечислены по графику, а вот пенсии, которые перечисляются «вторым потоком» 21 числа каждого месяца, будут перечислены в банки досрочно 20 сентября, ― добавили в СФР.

Новосибирцы, которые пользуются услугами почтовых отделений, получат выплаты в соответствии с графиком их работы.