В Новосибирске власти начинают масштабное обновление остановок общественного транспорта

Мэрия Новосибирска готовит конкурс на замену остановочных павильонов. Как сообщил мэр Максим Кудрявцев, сегодня будет объявлен конкурс на поставку 70 остановок, до конца года город планирует приобрести ещё порядка 80.

— Заменять будем изношенные остановки во всех районах Новосибирска, а также размещать остановки в новых микрорайонах — где их нет, — отметил Кудрявцев.

Он также поручил начать подготовку площадок для установки павильонов и отметил, что подобные закупки город будет делать в постоянном режиме.

На аппаратном совещании в мэрии начальник дорожно-благоустроительного комплекса Иосиф Кодалаев сообщил, что сейчас объявлен конкурс на изготовление 154 остановок. Стоимость контракта — 50 млн рублей, которые выделены из городского бюджета. До конца года эти павильоны будут установлены.

— Кроме того, в бюджете предусмотрено 100 млн рублей на выполнение работ по благоустройству и замене 86 остановок и посадочных площадок. По 26 объектам работы выполнены, по остальным — продолжаются, — добавил чиновник.

Напомним, в Новосибирске за последние годы мэрия дважды запускала проект по масштабному обновлению остановочных павильонов к реализации которого планировала привлечь инвесторов. Вначале это были «умные остановки» — проект планировалось реализовать единым лотом. В итоге на объявленных условиях он никого не заинтересовал. Потом его разделили на более мелкие лоты и «комфортные остановки» было решено устанавливать по инвестиционным договорам. Особого интереса у предпринимателей предложение также не вызвало. Большая часть торгов проходила без участников.

В итоге мэрия начала проводить конкурсы по закупке обычных остановок. Заказы размещались как на закупку металлических павильонов, так и более современных, но менее вандалоустойчивых. Так в конце 2023 года были объявлены торги на поставку 27 остановок из поликарбоната. Цена контракта составляла более 9 млн рублей. В августе 2023 объявлялось три тендера на установку 36 остановок с общим бюджетом более 30 млн рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что вандалы разгромили «умные» остановки в Первомайском районе Новосибирска.