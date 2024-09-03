Рекламодателям

В Новосибирске власти начинают масштабное обновление остановок общественного транспорта

  • 03/09/2024, 09:45
Автор: Юлия Данилова
В Новосибирске власти начинают масштабное обновление остановок
Город решил закупить несколько десятков павильонов и заменить изношенные остановки.

Мэрия Новосибирска готовит конкурс на замену остановочных павильонов. Как сообщил мэр Максим Кудрявцев, сегодня будет объявлен конкурс на поставку 70 остановок, до конца года город планирует приобрести ещё порядка 80.

— Заменять будем изношенные остановки во всех районах Новосибирска, а также размещать остановки в новых микрорайонах — где их нет, — отметил Кудрявцев.

Он также поручил начать подготовку площадок для установки павильонов и отметил, что  подобные закупки город будет делать в постоянном режиме.

На аппаратном совещании в мэрии начальник дорожно-благоустроительного комплекса Иосиф Кодалаев сообщил, что сейчас объявлен конкурс на изготовление 154 остановок. Стоимость контракта — 50 млн рублей, которые выделены из городского бюджета. До конца года эти павильоны будут установлены.

— Кроме того, в бюджете предусмотрено 100 млн рублей на выполнение работ по благоустройству и замене 86 остановок и посадочных площадок. По 26 объектам работы выполнены, по остальным — продолжаются, — добавил чиновник.

Напомним, в Новосибирске за последние годы мэрия дважды запускала проект по масштабному обновлению остановочных павильонов к реализации которого планировала привлечь инвесторов. Вначале это были «умные остановки» — проект планировалось реализовать единым лотом. В итоге на объявленных условиях он никого не заинтересовал. Потом его разделили на более мелкие лоты и «комфортные остановки» было решено устанавливать по инвестиционным договорам. Особого  интереса у предпринимателей предложение также не вызвало. Большая часть торгов проходила без участников.

В итоге мэрия начала проводить конкурсы по закупке обычных остановок. Заказы размещались как на закупку металлических павильонов, так и более современных, но менее вандалоустойчивых. Так в конце 2023 года были объявлены торги на поставку 27 остановок из поликарбоната. Цена контракта составляла более 9 млн рублей.  В августе 2023 объявлялось три тендера на установку 36 остановок с общим бюджетом более 30 млн рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что вандалы разгромили «умные» остановки в Первомайском районе Новосибирска.

Фото Infopro54, автор: Оксана Мочалова.

155

Рубрики : Власть Бизнес Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Остановки транспорта конкурс мэрии


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneLu1mooNatЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLu1mooNb1ЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLu1mooNfKЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLu1mooNpAЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLu1mooNfQЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLu1mooNWaЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Александр Бойко, президент и совладелец холдинга TS Group, основатель школы «РОСТ»

Александр Бойко намерен запустить образовательную программу для собственников бизнеса

В перспективе 2-3 лет он планирует вывести на рынок этот проект как дисциплину высшего образования.
Все материалы
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Водитель сбил насмерть пешехода на трассе в Новосибирской области
3/09/24 12:00
Происшествия
В вузе Новосибирска создали логистическую лабораторию
3/09/24 11:30
Бизнес Образование
Новосибирец попал под статью за фиктивную регистрацию мигранта в своей квартире
3/09/24 11:03
Право&Порядок
Хозяина «Кишлака» наказали за липовых поваров-мигрантов на Хилокской в Новосибирске
3/09/24 10:25
Право&Порядок
Жилой район Светлый: «Семицветик» исполняет желания
3/09/24 10:19
Недвижимость Общество
Утонувший катер подняли со дна Оби на набережной в Новосибирске
3/09/24 10:00
Право&Порядок
В Новосибирске власти начинают масштабное обновление остановок общественного транспорта
3/09/24 9:45
Бизнес Власть Город
На путепроводе у Гусиного брода ночью 2 сентября закроют движение для автотранспорта
2/09/24 21:29
Транспорт
Стало известно, когда новосибирцы получат пенсии и пособия в сентябре
2/09/24 19:30
Общество
Новый метод защиты от подделок запатентовали новосибирские ученые
2/09/24 18:58
Наука
На самокатах в Новосибирске появились регистрационные номера
2/09/24 18:30
Бизнес Общество Право&Порядок
Ученый кот встретил школьников в новом здании лицея №185 в Новосибирске
2/09/24 18:00
Власть Общество
Медведь съел на обед овец в Новосибирской области
2/09/24 17:30
Общество
Суд оставил под стражей новосибирского молоточника
2/09/24 17:00
Право&Порядок
Спасатели предупредили о низком уровне воды в Оби около Новосибирска
2/09/24 16:30
Общество
«Новосибирскхлебопродукт» поставил в Египет 9000 тонн пшеницы
2/09/24 16:00
Агропром Бизнес ВЭД
«Вам тут всем плохо будет»: семья мигрантов напала на жительницу Новосибирска из-за замечания их сыну
2/09/24 15:35
Общество Происшествия
Нелегальную свалку площадью почти в 60 тысяч квадратных метров ликвидируют под Новосибирском
2/09/24 15:30
Право&Порядок
Губернатор Андрей Травников поздравил жителей региона с началом учебного года и посетил спортивную школу-интернат
2/09/24 15:09
Власть
Щуку с золотым кольцом внутри поймал рыбак в озере под Новосибирском
2/09/24 15:00
Общество
Популярное
Опубликован Лунный посевной календарь на август 2024 в Новосибирске
27/07/24 11:00
Общество
Воспитательницу, которая заразила девять детей туберкулезом, отдали под суд
21/06/24 16:43
Почти 200 человек госпитализированы с подозрением на ботулизм в России
18/06/24 14:24
Черная Фасоля ищет дом
10/06/24 12:13
Пушистая красавица с доверчивым взглядом ищет дом!
28/05/24 13:53
Ночью в музеях города посетители смогут увидеть НЕреальный Новосибирск
17/05/24 9:00
Культура
Новости компаний
Банк Уралсиб повысил ставку начисления по картам «Прибыль» и «ФК Краснодар» до 16% годовых
3/09/24 10:30
Банк «Левобережный» выплачивает двойной процент по вкладам
2/09/24 9:00
Как работать с Китаем в новых реалиях — узнали предприниматели Новосибирска
29/08/24 10:52
Банк Уралсиб в Красноярске стал партнером донорской акции «Я + Я»
28/08/24 9:00
Объявлены победители девятнадцатого Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО»
27/08/24 15:58
Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером Регионального слета школьных лесничеств
27/08/24 9:00

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Сентябрь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска