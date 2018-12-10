На работы по инженерной защите г. Бердска от подтопления будет направлено 25 млн рублей

За счет увеличения областного финансирования на 25 млн рублей в Бердске продолжатся работы по инженерной защите отдельных территорий города от подтопления. Соответствующие изменения в госпрограмму «Охрана окружающей среды» на 2015 — 2020 годы были одобрены на заседании правительства региона, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как рассказал и.о. министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Андрей Даниленко, увеличение финансирования стало возможным за счет перераспределения средств внутри госпрограммы и связано с ее приведением в соответствие с областным законом о бюджете. Кроме того, перераспределение средств необходимо для решения задачи госпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса Новосибирской области», которая предусматривает мероприятия, в том числе, по защите населения от вредного воздействия вод.

Таким образом, за счет средств областного бюджета на 2018 год увеличено финансирование в размере 25 миллионов рублей. На эти средства до конца года запланировано провести работы по инженерной защите от подтопления районов города Бердска в границах улиц Рогачёва, Новая, Павлова, Урицкого, Советская, Красная Сибирь. После завершения работ из зоны подтопления будет выведено 754 объекта жилищного фонда (жилых домов), социально-культурной сферы.

Кроме того, для проведения работ по инженерной защите территорий города от подтопления предусмотрено софинансирование местного бюджета в объеме 1 млн рублей.

Фото: Юлия Данилова