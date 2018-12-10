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Новосибирская область получит почти 352 млн рублей федерального гранта

Средства направлены за достижение высоких темпов наращивания экономического потенциала.
  • 10/12/2018, 19:12
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351,8 млн рублей из федерального бюджета получит Новосибирская область за достижение высоких темпов наращивания экономического потенциала за 2017 год. Соответствующее распоряжение Правительства PФ №2713-р подписал председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев 7 декабря 2018 года, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В соответствии с документом, межбюджетные трансферты (гранты) из федерального бюджета предоставляются бюджетам субъектов Российской Федерации для содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей по итогам оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти по достижению высоких темпов наращивания экономического (налогового) потенциала территорий за 2017 год.

Всего федеральные средства в объеме 19,96 млрд рублей распределены между 40 субъектами, Новосибирская область получит 351,8 млн рублей.

Фото: pixabay.com, автор- Evgeny

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