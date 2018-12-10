Новосибирская область получит почти 352 млн рублей федерального гранта

351,8 млн рублей из федерального бюджета получит Новосибирская область за достижение высоких темпов наращивания экономического потенциала за 2017 год. Соответствующее распоряжение Правительства PФ №2713-р подписал председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев 7 декабря 2018 года, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В соответствии с документом, межбюджетные трансферты (гранты) из федерального бюджета предоставляются бюджетам субъектов Российской Федерации для содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей по итогам оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти по достижению высоких темпов наращивания экономического (налогового) потенциала территорий за 2017 год.

Всего федеральные средства в объеме 19,96 млрд рублей распределены между 40 субъектами, Новосибирская область получит 351,8 млн рублей.

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