Прокуратура Новосибирской области привлекла к дисциплинарной ответственности 14 чиновников

Прокуратура Новосибирской области провела проверку исполнения сотрудниками мэрии города Новосибирска законодательства о противодействии коррупции, достоверности отражения сведений о доходах и расходах, имуществе и имущественных обязательств муниципальных служащих, а также членов их семей.

– По результатам проведенной проверки прокурор города Новосибирска Роман Сивак внес мэру города представление об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции, которое рассмотрено, к дисциплинарной ответственности привлечено 14 чиновников, 10 чиновников до служебных разбирательств прекратили трудовые отношения, – говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры по Новосибирской области.

Усилен ведомственный контроль за исполнением муниципальными служащими обязанностей, предусмотренных федеральным антикоррупционным законодательством.

Прокуратура напоминает, что исполнение законов о противодействии коррупции находится на постоянном контроле прокуратуры города.

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