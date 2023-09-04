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На реконструкцию Краснозерской ЦРБ в Новосибирской области выделено 466 млн рублей

  • 04/09/2023, 12:05
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На реконструкцию Краснозерской ЦРБ в Новосибирской области выделено 466 млн рублей
Работы по реконструкции должны быть завершены до конца 2024 года.

Министерство строительства Новосибирской области объявило аукцион на выполнение подрядных работ по реконструкции здания поликлиники ГБУЗ НСО «Краснозерская ЦРБ». Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно документации, реконструируемые здания (Блок А и Блок Б) размещаются на земельном участке по ул. Ленина, 81 рабочего поселка Краснозерское. Общая площадь земельного участка ЦРБ — 7757 кв. метров.

Блок А — капитальное пятиэтажное строение общей площадью 4460,52 кв. метров (подвал площадью 254,5 кв. метров, 3 надземных этажа, технический чердак).

Блок Б — капитальное двухэтажное строение общей площадью 1195,03 кв. метра (без подвального помещения).

На территории поликлиники предусмотреть размещение, ДЭС для электроснабжения потребителей I категории.

Пропускная способность поликлиники — 400 посещений в смену. Общая численность персонала — 135 человек, в том числе врачи — 39 человек, средний медперсонал — 61 человек, общеполиклинический (не медицинский) — 35 человек.

Реконструкция объекта ведется в один этап. Снос зданий и сооружений, а также перенос сетей инженерно-технического обеспечения, связанный с переселением людей проектом не предусматривается.

Кроме того, подрядчику предстоит выполнить комплексное благоустройство и озеленение участка, установить малые архитектурные формы (скамьи, урны и т.д.) и наружное освещение территории, в том числе у входов в здания, вдоль пешеходных и транспортных маршрутов, а также предусмотреть парковку для персонала и посетителей, перед входом в Блок «А» поликлиники — место для посадки-высадки маломобильных групп населения. Внутренние проезды рекомендовано предусмотреть асфальтобетонными, покрытие тротуаров — тротуарная плитка.

Работы должны быть выполнены до 1 декабря 2024 года.

Цена контракта — 466,6 млн рублей. Источник финансирования — средства областного бюджета Новосибирской области (в 2023 году бюджетные ассигнования составят 50 млн рублей, в 2024 году — 416,6 млн рублей).

Ранее редакция рассказывала, что хирургический комплекс в Колывани построит «АМТ-Групп».

Фото: freepik.com, freepik

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Рубрики : Медицина

Регионы: Новосибирская область

Теги : реконструкция ЦРБ Краснозерское ЦБР аукцион


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