Ночная драка произошла на улице Дмитрия Шмонина в Новосибирске

В Новосибирске двое мужчин устроили драку возле остановки на жилмассиве «Матрешкин двор». Об этом сообщает «Новосибирск с огоньком» в Телеграм.

На видео присутствуют 5 человек. Двое мужчин разговаривают на повышенных тонах, одного из них удерживает девушка и еще один человек.

Что стало причиной столь агрессивного поведения у обоих сторон конфликта остается загадкой.

В ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что проводится проверка.

Ранее редакция сообщала о том, что массовая драка произошла ночью в центре Новосибирска.