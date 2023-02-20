Хирургический комплекс в Колывани построит «АМТ-Групп»

В Новосибирске подведены итоги конкурса на выполнение подрядных работ по строительству хирургического корпуса в р.п. Колывань в рамках первого этапа реконструкции ГБУЗ НСО «Колыванская ЦРБ». Победителем аукциона стало ООО «АМТ-Групп».

Согласно документации, всего на участие в закупке были поданы две заявки, одну из которых отклонила конкурсная комиссия.

— Представленный договор генерального подряда <…> на выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Многоквартирный 19-этажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного и торгового назначения, автостоянкой и трансформаторной подстанцией» по адресу <…> не содержит копию разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, что не позволяет считать данный государственный контракт подтверждением наличия опыта, — говорится в документе.

Таким образом, к рассмотрению была допущена лишь одна заявка, а определение поставщика закупки признано несостоявшимся. По результатам подведения итогов определения подрядчика победителем аукциона признано ООО «АМТ-Групп», с ценовым предложением 836,6 млн рублей, что почти на 40 млн рублей меньше начальной стоимости контракта. (Источник финансирования — бюджет Новосибирской области. — Ред.).

Напомним, площадь земельного участка, выделенная под строительство, составляет более 1,75 га. Здание хирургического корпуса — четырехэтажное, с подвалом, общая площадь — 5259 кв. м. В состав хирургического корпуса входят приемно-диагностическое отделение, отделение рентгендиагностики, подразделение общеклинической лаборатории, отделение общехирургическое на 40 коек, отделение реанимации и интенсивной терапии на семь коек, операционное отделение на две операционные, центральное стерилизационное отделение, аптечные склады, актовый зал на 60 человек, участок обращения с медицинскими отходами с помещением временного хранения, складские помещения и архивные отделения, вспомогательные и технические помещения (в том числе электрощитовая, насосная, венткамеры, бойлерная, серверная и т.д.).

Приступить к началу строительства подрядчик должен с 6 марта 2023 года, полностью завершить работы — к 25 августа 2025 года.

Вопрос реконструкции Колыванской ЦРБ обсуждается с сентября 2020 года. Тогда из бюджета Новосибирской области на эти нужды были выделены 5,1 млн рублей. В 2021-2022 годах планировалось выделение еще 272 млн рублей.

Работы осложняются особенностями населенного пункта как исторического центра, в котором находится большое количество объектов культурного наследия, защищаемых законодательством. Проектированием объекта «Реконструкция ГБУЗ НСО «Колыванская ЦРБ» в р. п. Колывань, Новосибирской области»» занималась проектная организация ООО «ПИ Алтайгражданпроект». Новый корпус больницы планировалось ввести в эксплуатацию до конца 2022 года.

В ноябре 2022 года прокуратура Новосибирской области вынесла предостережение министру строительства региона Алексею Колмакову из-за срывов срока реконструкции Колыванской ЦРБ.

По данным Seldon.Basis, ООО «АМТ-Групп» образовано в 2012 году. Основной вид деятельности по ОКВЭД — строительство жилых и нежилых зданий. Генеральным директором и единственным учредителем компании является Александр Георгиевич Аверкин. Уставной капитал — 2 млн рублей. Компания имеет 34 выигранных госконтракта на общую сумму 904 млн рублей. Чистая прибыль за 2021 год составила 8,38 млн рублей (-88% или 59,48 млн рублей по сравнению с 2020 годом). Выручка в 2021 году — 316,59 млн (-48% или -292,62 млн рублей).

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