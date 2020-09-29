На реконструкцию здания театра Сергея Афанасьева регион получит более 250 млн рублей

Министерство культуры Новосибирской области получило подтверждение о выделении из федерального бюджета средств на реконструкцию здания Новосибирского драматического театра под управлением Сергея Афанасьева, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Федеральные средства в размере 50 млн рублей на 2020 год и более 200 млн рублей на 2021-2022 годы будут получены регионом из федерального бюджета в рамках национального проекта «Культура» по направлению «Реновация региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры, направленных на улучшение качества культурной среды» в рамках федеральной проекта «Культурная среда».

Общая сумма проекта реконструкции здания бывшего кинотеатра «Пионер» по адресу ул. Горького, 52, составляет 504 млн рублей. Финансирование осуществляется на паритетной основе из федерального и областного бюджетов.

Напомним, что на первый этап реконструкции, которая началась в июле 2020 года, из областного бюджета были выделены 50 млн рублей.

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