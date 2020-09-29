В 2021 году более 600 тысяч земельных участков региона пройдут переоценку

В 2021 году в регионе будет проведена государственная кадастровая оценка земель населенных пунктов, сообщили в пресс-службе управления Росреестра по Новосибирской области.

Переоценку пройдут более 600 тысяч земельных участков, расположенных в границах городов, поселков, сел и деревень Новосибирской области. Отмечается, что это самая многочисленная категория земель. В нее входят земельные участки, занятые жилой, общественно-деловой, промышленной застройкой, офисной, торговой недвижимостью; участки для размещения объектов транспорта, связи, инженерных коммуникаций; сады, огороды, дачи и многое другое.

— Вопрос актуализации кадастровой стоимости земельных участков в населенных пунктах Новосибирской области назрел давно. Последний раз кадастровая оценка земель населенных пунктов проводилась в регионе в 2010 году, — отметила заместитель руководителя новосибирского Росреестра Наталья Зайцева.

По ее словам, работы по государственной кадастровой оценке земель населенных пунктов будет выполнять государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Новосибирский центр кадастровой оценки и инвентаризации» (ГБУ НСО «ЦКО и БТИ»).

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