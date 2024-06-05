На ремонт тротуаров дополнительно направят 100 миллионов рублей в Новосибирске

В Новосибирске на ремонт тротуаров дополнительно выделят 100 миллионов рублей.
Как сообщил мэр города Максим Кудрявцев, работы в первую очередь проведут на самых проблемных участках, которых в городе 116.
Также власти планируют взаимодействовать с собственниками, отвечающими за состояние пешеходных зон.
— Надеюсь, уже скоро новосибирцы смогут оценить первые результаты, — добавил мэр.
Ранее сообщалось, что на ремонт тротуаров в 2024 году будет направлено рекордное количество денежных средств — 300 млн рублей.
Стоит отметить, что в 2023 году в Новосибирске на эти цели муниципалитет направлял — 195 млн рублей.
Ранее редакция сообщала о том, что В Новосибирске ремонт Октябрьского моста выполнен почти на 50%.
Источник фото: из телеграм-канала Максима Кудрявцева, автор: пресс-служба мэрии.
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