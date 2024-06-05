На ремонт тротуаров дополнительно направят 100 миллионов рублей в Новосибирске

В Новосибирске на ремонт тротуаров дополнительно выделят 100 миллионов рублей.

Как сообщил мэр города Максим Кудрявцев, работы в первую очередь проведут на самых проблемных участках, которых в городе 116.

Также власти планируют взаимодействовать с собственниками, отвечающими за состояние пешеходных зон.

— Надеюсь, уже скоро новосибирцы смогут оценить первые результаты, — добавил мэр.

Ранее сообщалось, что на ремонт тротуаров в 2024 году будет направлено рекордное количество денежных средств — 300 млн рублей.

Стоит отметить, что в 2023 году в Новосибирске на эти цели муниципалитет направлял — 195 млн рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что В Новосибирске ремонт Октябрьского моста выполнен почти на 50%.