Wildberries пересмотрел систему премий и штрафов для ПВЗ

Проблемы взаимодействия предпринимателей с Wildberries обсудили на круглом столе, организованного аппаратом уполномоченного при президенте Российской Федерации. Как сообщила директор по развитию сервисов компании Wildberries Кристина Спирева, на днях компания обновила оферту для предпринимателей (поставщиков товара).

Она подчеркнула, что удержания имеют исключительно стимулирующую и компенсационную функцию, но их нельзя назвать источником заработка. Они применяются, в частности, при выполнении обязательств перед покупателями — например, в случае отказа продавцом от выполнения ранее принятого заказа. При этом у продавцов есть возможность обратиться за пересмотром или сторнированием штрафа.

— Удержания имеют нулевой эффект, — пояснила Кристина Спирева. — Он подразумевает, что суммы штрафов становятся премиальным фондом, который мы выплачиваем в виде мотивации за хорошую работу. Например, это может быть доплата за быструю приемку товаров в ПВЗ или за увеличенное время работы пункта выдачи.

Кроме того, в компании сообщили, что запустили программу лояльности для продавцов. Подобные меры мотивации компания развивает и для ПВЗ.

Ранее редакция сообщала о том, что Wildberries выпустила цифровые активы на бирже для финансирования развития в Сибири.