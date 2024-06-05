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Wildberries пересмотрел систему премий и штрафов для ПВЗ

  • 05/06/2024, 09:44
Автор: Юлия Данилова
Wildberries пересмотрел систему премий и штрафов для ПВЗ
Эту тему актуализировали предприниматели через бизнес-омбудсмена.

Проблемы взаимодействия предпринимателей с Wildberries обсудили на круглом столе, организованного аппаратом уполномоченного при президенте Российской Федерации.  Как сообщила директор по развитию сервисов компании Wildberries Кристина Спирева, на днях компания обновила оферту для предпринимателей (поставщиков товара).

акции протеста Wildberries

Сотрудники пунктов выдачи Wildberries устроили акции протеста по всей стране

 — В частности, в ней прописана ответственность продавцов за разные виды нарушений договора, из новой версии документа убраны некоторые виды штрафов, а по ряду других снижен размер удержаний, — перечисляет Спирева.

Она подчеркнула, что удержания имеют исключительно стимулирующую и компенсационную функцию, но их нельзя назвать источником заработка. Они применяются, в частности, при выполнении обязательств перед покупателями — например, в случае отказа продавцом от выполнения ранее принятого заказа. При этом у продавцов есть возможность обратиться за пересмотром или сторнированием штрафа.

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 Кроме того, в компании сообщили, что запустили программу лояльности для продавцов. Подобные меры мотивации компания развивает и для ПВЗ.

— Удержания имеют нулевой эффект, — пояснила Кристина Спирева. — Он подразумевает, что суммы штрафов становятся премиальным фондом, который мы выплачиваем в виде мотивации за хорошую работу. Например, это может быть доплата за быструю приемку товаров в ПВЗ или за увеличенное время работы пункта выдачи.

Ранее редакция сообщала о том, что Wildberries выпустила цифровые активы на бирже для финансирования развития в Сибири.

Фото: freepik, автор: freepik.

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Рубрики : Бизнес ПроБизнес

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : штрафа для ПВЗ маркетплейс бизнес-омбудсмен


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