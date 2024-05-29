В Новосибирске ремонт Октябрьского моста выполнен почти на 50%

По словам мэра Новосибирска Максима Кудрявцева, трафик движения с берега на берег очень напряжённый, поэтому подрядчиков нацеливают на раннюю сдачу. Основные работы планируется завершить в тёплое время года.

В настоящее время наполовину выполнена самая трудоёмкая часть работы – уширение консольной части тротуара. В итоге пешеходная часть моста станет просторнее. Параллельно устанавливаются новые опоры освещения и контактной сети, меняется перильное и барьерное ограждения. Последним этапом будет выполняться устройство гидроизоляции, устройство деформационных швов, укладка асфальтобетона на проезжей части. В пресс-службе мэрии города уточнили, что полностью движение транспорта перекрываться не будет, так как полосы будут ремонтировать по очереди.

Директор МКУ «Гормост» Иосиф Кодалаев сообщил, что общая стоимость объекта – 2 млрд 247 млн рублей. Чтобы работа двигалась быстрее, были привлечены две дополнительные подрядные организации.

На сегодня в подмостовой зоне ведутся укрепительные работы, ремонт опор, антикоррозионные работы на пролётных строениях, так как они металлические. Полностью будут заменены опоры освещения, контактная сеть, предусматривается праздничная подсветка – светодиодные гирлянды, пояснил Иосиф Кодалаев.

Согласно плану, к концу октября мост полностью откроют для движения транспорта, а в ноябре объект будет сдан.