На рынке продажи долгов микрофинансовых компаний — высокий сезон

Новая волна

Микрофинансовые компании в 2023 году наращивают продажи просроченных займов — об этом сообщил Центробанк. Тренд подтвердили и в саморегулируемой организации СРО «МиР».

— На портфель просроченной задолженности нужно создавать резервы, поэтому кредиторы выставляют просроченные долги на продажу, — пояснила директор СРО «МиР» Елена Стратьева. — Предыдущий пик продаж пришелся на 2020 год, когда на рынок выставили рекордное количество долгов, поэтому снижение предложения в последующие 1-2 года было ожидаемо, так как новая просроченная задолженность не успела накопиться в нужном объеме и достигнуть оптимального срока для продажи. Поэтому сейчас мы наблюдаем новую волну предложений.

Руководитель ЭТП «Рынок долгов» Денис Белкин сообщил, что количество торговых процедур на площадках в 2023 году выросло на 44% по сравнению с предыдущим годом, также наблюдается рост объема проданного ОСЗ. По его мнению, на это повлияло улучшение качества продаваемых портфелей МФО: сократился средний срок просрочки, увеличился средний чек, долги МФО в основном продаются на досудебной стадии взыскания задолженности.

Генеральный директор Debex Марат Брук полагает, что активизация продавцов связана с высоким спросом на портфели со стороны коллекторов.

— Из-за высокого спроса цены на МФО-портфели с начала года серьезно выросли. По этой причине на электронные площадки вернулось большое количество продавцов как МФО, так и банковской цессии, — поясняет он.

Отложенный спрос

Директор КА «Защита Онлайн» Денис Загребельный считает, что увеличение активности на рынке долгов происходит на фоне вынужденного спада, вызванного действием моратория на взыскание в 2022 году.

— Это явление значительно повлияло и на стоимость портфелей — они подешевели, и на покупателей долгов — многие коллекторские агентства, которые финансировались зарубежными компаниями, испытали сложности с приобретением. На текущий момент ситуация выравнивается, показатели возвращаются к уровню 2021 года, а увеличение активности на рынке происходит за счет прихода новых микрофинансовых компаний, — говорит он.

Марат Брук также напоминает, что с начала СВО (февраль 2022-го) и почти до лета 2022 года продажи долгов фактически не велись. Рынок ожидал возможного изменения правил (например, введения моратория на взыскание) или вообще запрета.

— Второй фактор роста спроса — прекращение финансирования крупных коллекторских компаний из-за границы (зарубежные инвесторы ушли из России). Крупные покупатели потеряли доступ к дешевым деньгам. Вследствие чего цены на портфели упали до минимума, что сделало продажу, по сути, неинтересной для продавцов, — рассуждает собеседник. — Однако во второй половине года началось постепенное оживление. Сейчас с точки зрения цены и спроса — высокий сезон. Коллекторским агентствам необходим постоянный приток новых кейсов, без них выручка будет постепенно снижаться. Поэтому покупка новых портфелей — это необходимое условие существования коллекторского бизнеса. Почти два квартала прошлого года никаких закупок не было, конечно же, коллекторы стремятся это компенсировать новыми покупками.

Андрей Петков, генеральный директор МФК «Честное слово», уверен, что инвесторы в целом возобновили вложения в экономику после кризиса и в том числе обратили внимание на рынок цессии.

— На покупку долгов появился спрос, а за ним выросла и средняя стоимость портфеля. Поэтому сегодня часто выгоднее продать долги и получить деньги прямо сейчас, чем проводить взыскание своими силами, — поясняет эксперт.

Денис Белкин также наблюдает реализацию на рынке продажи долгов отложенного спроса из-за пересмотра коллекторами политики покупок в 2022 году, появления денежных средств в связи с перераспределением прошлогодних доходов, кредитных линий, инвестиционных денег.

— Основная причина роста объема продаваемой задолженности, включая количество торговых процедур, — это цена на продаваемые портфели МФО. Она выросла за счет отложенного спроса в 2022 году, а также роста инвестиционной привлекательности рынка взыскания просроченной задолженности, — уверен Белкин.

Заместитель управляющего директора МФК «Лайм-Займ» Тимофей Полетаев добавляет, что рост доли проданного портфеля связан с ростом рынка микрофинансирования и совершенствованием продуктов.

— Выставление долгов на продажу — это естественный жизненный цикл любого кредитора. Компании, стремящиеся к увеличению масштаба своего бизнеса, продают долги, взыскание которых может занять до нескольких лет, — продолжает он. — Последние годы отрасль МФО укрепляется и динамично развивается. Она выросла за год на 20%. Также компании внедряют новые уникальные услуги: мы, например, запустили Mega Installment — займы на долгий срок с графиком платежей, которые можно использовать для рефинансирования задолженности у других кредиторов.

Фавориты и цены

Как отметили опрошенные Infopro54 эксперты, на рынке долгов сейчас продают и покупают абсолютно все, но есть и лоты-фавориты. Например, по наблюдению Дениса Загребельного, большой интерес представляют так называемые непросуженные долги.

— Цена на такие портфели выше, но работать с ними проще и эффективнее: по ним будет новый пакет документов и нет необходимости иметь дело с повторной цессией и сопутствующими ей трудностями (сменой правопреемственности, предъявлением права покупки и др.). Долги с просрочкой в 200 дней пользуются наибольшим спросом, — пояснил он.

Денис Белкин наблюдает, что активно продаются долги МФО с небольшим сроком просрочки, на досудебной стадии, имеющие электронные досье, со средним чеком от 30 до 50 тысяч рублей.

Марат Брук отмечает еще один тренд — коллекторы все активнее пользуются цифровыми сервисами, повышающими качество взыскания. Например, сейчас у них есть возможность подавать заявления в суды на получение судебных приказов автоматически в электронном виде. Ранее для этого требовалось отправить письмо на бумаге, а это высокие затраты на почтовые расходы. Сейчас есть возможность проверять подсудность должников сразу по всему реестру, а не вручную. Появились возможности по дополнительному обогащению данных в реестрах.

— Таких сервисов довольно много, каждый месяц появляются новые. Все это делает процесс взыскания быстрым и менее трудозатратным. В результате себестоимость взыскания в течение года снизилась. Это и позволило выкупать долги даже дороже, чем ранее, не опасаясь уйти в минус, — поясняет Брук.

Денис Белкин сообщил редакции, что в 2023 году цена портфелей МФО приросла в среднем на 18% к 2022 году.

— Цены вернулись к уровню 2021-го, но наблюдается постепенное повышение, поскольку есть спрос. Качество портфеля сильно зависит от компании, продающей долги, и от специфики ее работы, начиная от скоринга и заканчивая методами взыскания на ранней стадии просрочки, — комментирует Денис Загребельный. — Есть микрокредитные компании, которые практически сразу же продают долги: в этом случае качество портфеля будет самым высоким. А есть те, кто многократно перепродает долги разным коллекторским агентствам — в этом случае качество портфеля будет намного ниже. Все зависит от ситуации и конкретного примера.

Региональная специфика

Денис Загребельный говорит, что региональная специфика в продаже долгов сегодня проявляется только с точки зрения эффективности взыскания: в разных регионах страны судебная система работает по-разному: в одних субъектах суды более загружены, в других — менее.

— Для продавца более эффективно выставлять портфели в разрезе федеральных округов, так как это увеличивает вероятность продажи и уменьшает административную нагрузку на сопровождение сделки и передачу дел. То есть чаще всего регионы Сибири продаются в составе ФО, — продолжает Денис Белкин. — С точки зрения рынка регионов Сибири мы наблюдаем высокий спрос на данные портфели в силу присутствия большого количества коллекторских агентств в данном ФО и интереса региональных покупателей в приобретении портфеля своего региона для упрощения процесса взыскания.

Есть варианты

Будущее на рынке продажи долгов, по мнению его участников, пока предсказать сложно.

— Все будет зависеть от множества факторов, включая макроэкономические, которые невозможно предсказать. Если рынок будет повторять 2021 год, то цены на долги МФО снизятся на 15-20%. На мой взгляд, рынок сейчас слишком перегрет. Это невыгодно никому, — говорит Марат Брук.

Денис Белкин ожидает рост спроса и предложения на фоне увеличения объема выдачи кредитов и займов, что впоследствии приводит к росту объема просроченной задолженности.

Елена Стратьева добавляет, что сам по себе рынок цессии в сегменте МФО с каждым годом становится более структурированным. Все это позволяет говорить о том, что в будущем инвестиционная привлекательность рынка будет расти.