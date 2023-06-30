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Важно собрать максимум информации о портфеле, который продает МФО

  • 30/06/2023, 13:02
Андрей Петков, генеральный директор МФК «Честное слово»:

— Думаю, основная опасность связана с тем, что в просрочку уходят заемщики, у которых не получается платить по долгам. Соответственно, покупатель долга просто рискует не получить деньги. Чтобы свести к минимуму вероятность невозврата, стоит очень тщательно проверять информацию о просроченном займе перед покупкой.

Покупатели рискуют столкнуться с трудностями при возврате долга: есть вероятность, что должник так и не погасит заем. Поэтому важно собрать максимум информации о портфеле, который вы планируете купить, ведь в нем могут быть заведомо безнадежные задолженности. К сожалению, не все компании могут себе это позволить. Кроме того, следует пользоваться услугами проверенных площадок и компаний, чтобы избежать мошенничества.

Как снизить риск в таких сделках? Если говорить о покупке долгов, то компаниям нужно проверять всю доступную информацию о портфеле.

Если речь о работе с должниками, то коллекторы обязаны знать и соблюдать законы, а также заботиться о репутации своего агентства.

Конкретно у заемщика, чей долг продали, есть три варианта:

  1. Стараться полностью погасить задолженность.
  2. Сотрудничать с отделом взыскания, чтобы найти решение, которое устроит обе стороны.
  3. Пройти банкротство. Это крайний случай, ведь на заемщика наложат довольно строгие ограничения: следующие 5 лет он не сможет брать деньги в долг и от 3 до 10 лет ему не позволят занимать ряд должностей. Да и в целом банкротство плохо сказывается на дальнейшей репутации заемщика.

Фото предоставлено пресс-службой МФК «Честное слово»

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : ЭТП продажа долгов рынок микрофинансирования Продажа МФО-портфелей онлайн-кредит МФО Коллекторский бизнес


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