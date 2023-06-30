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Продажа долгов — это всегда законные, прозрачные и честные принципы, основанные на долгосрочном сотрудничестве коллекторов и МФО

  • 30/06/2023, 13:02
Денис Загребельный, директор КА «Защита Онлайн»:

Продажа долгов — это всегда законные, прозрачные и честные принципы, основанные на долгосрочном сотрудничестве коллекторов и МФО— При покупке долгов в любом случае тыпокупатель имеет какое-то представление о покупаемом им портфеле.

  • Да, на торговой площадке представлен обезличенный реестр, но, во-первых, по определенным маркерам и факторам можно получить необходимую аналитику, которая позволит понять, стоит ли покупать эти долги по указанной продавцом цене.
  • Во-вторых, продажа долгов, — это всегда законные, прозрачные и честные принципы, основанные на долгосрочном сотрудничестве. Продавец дает гарантии, что в реализуемом им портфеле нет мошеннических займов и долгов банкротов, а если это случается, то осуществляется обратная цессия и такие долги выкупаются обратно. Продавцам нет смысла продавать долги с некачественными клиентами, потому что в следующий раз их попросту не купят, в этом весь смысл партнерства.
  • В-третьих, в большинстве МФО налажен эффективный скоринг, который позволяет выдавать деньги заемщикам примерно одного качества.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : ЭТП продажа долгов рынок микрофинансирования Продажа МФО-портфелей онлайн-кредит МФО Коллекторский бизнес


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