Продажа долгов — это всегда законные, прозрачные и честные принципы, основанные на долгосрочном сотрудничестве коллекторов и МФО
30/06/2023, 13:02
Денис Загребельный, директор КА «Защита Онлайн»:
— При покупке долгов в любом случае тыпокупатель имеет какое-то представление о покупаемом им портфеле.
Да, на торговой площадке представлен обезличенный реестр, но, во-первых, по определенным маркерам и факторамможно получить необходимую аналитику, которая позволит понять, стоит ли покупать эти долги по указанной продавцом цене.
Во-вторых, продажа долгов, — это всегда законные, прозрачные и честные принципы, основанные на долгосрочном сотрудничестве. Продавец дает гарантии, что в реализуемом им портфеле нет мошеннических займов и долгов банкротов, а если это случается, то осуществляется обратная цессия и такие долги выкупаются обратно. Продавцам нет смысла продавать долги с некачественными клиентами, потому что в следующий раз их попросту не купят, в этом весь смысл партнерства.
В-третьих, в большинстве МФО налажен эффективный скоринг, который позволяет выдавать деньги заемщикам примерно одного качества.
Сегодня часто выгоднее продать долги и получить деньги прямо сейчас, чем проводить взыскание своими силами, отмечают участники рынка МФО.
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