В Сибирском институте управления подвели промежуточные итоги приемной кампании

В Сибирском институте управления – филиале РАНХиГС 25 июля завершился прием документов на бюджетные формы обучения по программам бакалавриата и специалитета. Уже на этой неделе институт опубликует рейтинговые списки. Далее начнется этап приоритетного зачисления (олимпиадников, целевиков и льготников). Окончательные списки всех принятых на обучение вузы должны опубликовать не позднее 26 августа.

В этом году в Сибирском кампусе Президентской академии доступны 16 программ бакалавриата, шесть программ специалитета и девять программ магистратуры. По сравнению с прошлым годом количество поданных заявлений от абитуриентов выше почти в 1,5 раза. Общее количество бюджетных мест на очную форму обучения увеличено до 128, на очно-заочную форму обучения – 10.

Среди самых популярных направлений у абитуриентов в этом году стали «Реклама и связи с общественностью» (подано 846 заявлений на все формы обучения) и базовые управленческие программы «Государственное и муниципальное управление» (936 заявлений на все формы обучения) и «Менеджмент» (885 заявлений).

Кроме того, среди молодежи по-прежнему востребованы такие направления подготовки, как: «Юриспруденция» (1709 заявлений на все формы обучения), «Экономика» (1006), «Правовое обеспечение национальной безопасности» (1192).

Стоит особо отметить, что не менее популярными стали новая программа специалитета «Таможенное дело», специализация «Информационно-аналитическая деятельность в таможенном деле» и направление подготовки «Международные отношения», дополненная новой программой «Межкультурные коммуникации», которая ориентирована на изучение восточных обществ, прежде всего Китая.