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«Смотрят в глаза и нагло врут»: родителей детей мигрантов наказали за нападение с отверткой на мальчика в Новосибирске

  • 26/05/2024, 09:49
Автор: Алёна Пятенок
Родителей детей мигрантов наказали за нападение с отверткой на мальчика в Новосибирске
Семилетний ребенок, который едва не стал жертвой толпы таджикских детей, до сих пор с опаской выходит на улицу и гуляет на площадке под присмотром взрослых.

Чудовищная история, произошедшая в одном из новосибирских дворов, получила продолжение.

Напомним, 9 мая русский семилетний мальчик по имени Ваня, гулял на детской площадке. Вдруг к нему подошли двое местных ребят, которых на жилмассиве называют «понаехавшими». Мигранты по возрасту чуть старше Вани, но ведут себя как прожжённые хулиганы. В руках одного из них оказалась отвертка. Ее агрессор начал использовать в качестве оружия и попытался проткнуть русского ребенка. Ваня чудом сумел вырваться и убежать домой. Там он сквозь слезы рассказал о случившемся маме.

В этот день вся страна отмечала 79-ю годовщину Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне. Звонок в полицию не принес результата, на место происшествия не приехал даже участковый.

На следующий день женщина сама отправилась в главное управление МВД и написала заявление.

Никого не удивит тот факт, что когда правоохранители начали выяснять обстоятельства и устанавливать личности злобных детей, то все мигранты сразу же сплотились и начали выгораживать своих отпрысков. Они даже умудрились обвинить маму Вани в том, что она русская, поэтому веры ей нет.

На защиту потерпевших встала Русская народная дружина. Общественники приехали в злополучный двор и пообщались с местными жителями.

— Они хотели убить Ваню. И он не убит только благодаря самому себе, а не вам, взрослым дядям полицейским и чиновникам. Они не погиб только потому, что спасся самостоятельно. Почему такое вообще могло произойти у нас в стране? Почему таджикские дети, получив в руки отвертку, находят ей единственное применение — убить русского мальчика? — поделился своим негодованием с Infopro54 лидер РНД Евгений.

Дружинники выяснили, что родители хулиганов, таджики по национальности, имеют российское гражданство. Глава семьи получил его в 2021 году, а мать мальчиков незадолго до происшествия — 24 апреля 2024 года.

К счастью, инцидент с детьми попал на видео камер наружного наблюдения. Поэтому выставить ситуацию так, что ребенок все придумал и наговаривает на детей ценных специалистов уже не получилось.

Ситуацию взял на контроль Следственный комитет.

— СК по Новосибирской области проводит проверку по статьям «Неисполнение обязанностей по воспитанию малолетнего» и «Халатность», по результатам которой будет принято процессуальное решение, — пояснили в региональном ведомстве.

И вот появились первые результаты. По словам районного прокурора, факт нападения подтвердился. Родителей детей, которые упражнялись с отверткой, привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей по воспитанию. Причину конфликта между ребятами еще устанавливают.

― Эти дети отрицают свою причастность к произошедшему. Смотрят в глаза полицейскому и нагло врут. Есть ощущение, что они не прекратят так себя вести. Мы уже давно на нашем жилмассиве, где реально живут почти одни мигранты,  чувствуем себя у них в гостях, а не у себя дома. Сначала мы боролись с незаконными торговыми точками и кафе в микрорайоне, теперь вот придется охранять своих детей во время прогулок, ― говорят местные жители с улицы Хилокской.

Ваня после случившегося до сих пор с опаской выходит из дома. Родители теперь приглядывают за ним во время игр на детской площадке.

По закону несовершеннолетним хулиганам за их выходку ничего не грозит. Вполне вероятно, что штраф для родителей ― это единственное наказание, которое возможно за такую совсем недетскую угрозу убийством.

Источник фото: РНД/стоп-кадр с камер видеонаблюдения.

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : отвертка Мигранты дети


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