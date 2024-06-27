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На Северном объезде начинается строительство города-спутника

  • 27/06/2024, 15:09
Автор: Юлия Данилова
На Северном объезде начинается строительство города-спутника
По замыслу инициатора проекта через 5-6 лет в нем будут жить 15 тысяч человек.

На северном выезде из Новосибирска на площади 220 га начинается строительство города-спутника Freedom Village. Как поясняет коммерческий директор проекта Вячеслав Мельников, реализация проекта предусмотрена ростом интереса россиян в целом и новосибирцев в частности к загородной жизни.

— За несколько последних лет рынок ИЖС по вводу в эксплуатацию квадратных метров в РФ превзошел рынок многоквартирных домов. Так, в 2018 году в стране были введены 75 млн кв. м, из них 43% составила доля ИЖС, в 2023 году — 110 млн кв. м, доля ИЖС 59%, — пояснил Мельников. — Напомню, по поручению президента РФ к 2030 году обеспеченность населения квадратными метрами должна быть не менее 33 кв. м на человека. В многоквартирных домах добиться такого показателя сложно, поэтому тренд на развитие ИЖС будет усиливаться.

По его словам, при разработке проекта для Новосибирска компания учитывала опыт создания городов-спутников в других регионах России: Сберсити, Иннополис, Доброград, L-TOWN.

— Ключевая концепция такого города — в одном месте сосредоточено жилье, зеленые зоны, вся необходимая инфраструктура для жизни, в том числе детсады и школы, а также рабочие места. Практика показывает, что цена недвижимости в таких проектах может быть в несколько раз выше, чем в обычных коттеджных поселках, — комментирует Вячеслав Мельников.

В проекте компании 100 га отведены под коттеджи, 20 га — под таунхаусы, 15,5 га — под многоквартирные дома и 84,5 га под инфраструктуру, а том числе социальную, а также зеленые зоны. На данный момент отобраны 6 застройщиков, которые будут реализовывать проекты своих домов по кварталам. Они выкупили 90% участков первой очереди. Компании начнут заходить на площадку с 1 июля. Параллельно управляющая компания начинает подводить к участкам дорогу, а также коммунальную инфраструктуру. Весной будущего года в город-спутник начнут заезжать первые жители.

— Проект мы планируем сдавать гейтами, то есть только после завершения работ на всей улице, чтобы жителям не мешала стройка в соседнем доме. Застройщикам на реализацию проектов отведены очень жесткие сроки, — пояснил Мельников. —  Кроме того, совместно с архитектурным бюро Pergaev bureau дорабатываем концепцию ядра города-спутника. Здесь будет размещаться социальная инфраструктура, спа-центр, объекты ритейла, рестораны и кафе. В проработке вертолетная площадка.

По его словам, полностью реализовать проект город-спутника компания планирует в течение 5-6 лет. В результате в нем будут проживать более 15 тысяч жителей.

— Сейчас мы прорабатываем концепцию социальной инфраструктуру, утвердим ее к концу 2024 года и начнем строительство. Также работаем над созданием коммерческой инфраструктуры, в том числе рабочих мест для будущих жителей поселка, совместно с нашими соседями Светозаром Павловичем (Дарнев, инициатор проекта поселка Светлый, — Ред.), — рассказал Вячеслав Мельников.

Напомним, в районе поселка Светлый в настоящее время начинает формироваться «Город мастеров», где планируется разместить компании малого и среднего бизнеса.

В планах инициатора проекта Freedom Village — размещение на территории города-спутника выставки загородных строительных технологий Open Village Владислава Копицы. На 7 га планируется разместить объекты около 60 застройщиков, которые покажут самые современные технологии и архитектурные стили загородного строительства. Эти объекты также будут выставляться на продажу. Запуск выставки намечен на 2025-2026 годы.

— Это будет своеобразная рекламная площадка застройщиков, а посетители в одном месте смогут сразу посмотреть несколько десятков домов и выбрать тот, что им понравится, — пояснил Мельников. — Кроме того, мы договорились с Владом Копицей, что будем представлять эту выставку в Сибирском федеральном округе. То есть через пару лет после того, как она пройдет в Новосибирске, мы проведем аналогичную выставку в одном из коттеджных поселков Красноярска, Барнаула или Томска. Строительные технологии достаточно быстро обновляются, и обычно через 2 года застройщики готовы представлять новые объекты.

Ранее редакция сообщала о том, что в районе Михайловской набережной с 1 июля стартует строительство бизнес-центра.

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

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Рубрики : Бизнес Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : недвижимость новосибирска ИЖС Город-спутник


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