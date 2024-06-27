Строительство бизнес-центра стартует на улице Большевистской в Новосибирске

На базе мультифункционального комплекса Freedom City, который возводится вдоль улицы Большевистской в районе Михайловской набережной, с 1 июля стартуют продажи в одной из башен бизнес-центра.

— Если проанализировать рынок коммерческой недвижимости Новосибирска, то можно отметить, что в городе более 13 лет не выводились в продажу новые бизнес-центры класса А. Мы сейчас на себе это очень хорошо чувствуем, так как видим высокий спрос на качественные офисные помещения, — отметил коммерческий директор проекта Вячеслав Мельников. — Посмотрите агрегаторы, попробуйте найти в городе офис площадью более 1 тысячи кв. м — это будет очень сложно. А если речь идет об офисе площадью 3-5 тысяч кв. м, то это вообще невозможно.

На данный момент, по его словам, заключены контракты по четырем этажам бизнес-центра. Остальные лоты находятся в продаже. Площадь одного этажа — 850 кв. м. Средняя площадь офиса в бизнес-центре составляет 70 кв. м, но нарезка позволяет их варьировать от 30 до 200 «квадратов».

В комплексе предусмотрено размещение четырехуровневой подземной парковки, которая будет сдаваться в аренду компаниям, работающим в офисах, а также тем, кто просто приезжает прогуляться на Михайловскую набережную. Кроме того, рядом с бизнес-центром будет создана зеленая зона с прогулочными аллеями, архитектурными объектами, ресторанами и парящим мостом, с которого можно будет смотреть салют. Эта территория также будет доступна для всех горожан.

— Мы оставляем в своем управлении то, что находится под землей, все что выше — будет продаваться, — пояснил Вячеслав Мельников.

Сдача башни бизнес-центра намечена на конец 2026 года в рамках второй очереди МФК Freedom City, параллельно еще с тремя башнями. Первая очередь — башня с апартаментами — сдается в конце 2024 года, передача дольщикам купленных помещений намечена на начало 2025-го. На сегодняшний день первая очередь распродана на 96%, вторая башня апартаментов — на 89%.

Напомним, в начале 2022-го мэрия Новосибирска выдала компании ООО «СЗ «Эталон» новое разрешение на строительство многофункционального комплекса на улице Большевистской. По данным сайта наш.дом.РФ, с февраля 2022 года генподрядчиком строительства стало ООО «РСС-Сервис», зарегистрированное в деревне Павловское Московской области. В октябре 2023 года Сбербанк открыл кредитную линию на 12 млрд рублей в рамках проектного финансирования для строительства многофункционального комплекса в Новосибирске.

Общая площадь комплекса — 188 тысяч кв. м, 15 тысяч из которых займет торговый центр. В структуре Freedom также предусмотрены апартаменты и двухуровневые пентхаусы с видом на Обь, фудмолл площадью более 3 тысячи кв. м, коворкинг, фитнес-центр, термальный комплекс со SPA и бассейном, медикал & бьюти-комьюнити, бизнес-центр, тематические бизнес-сообщества, арт-кластер, сервис-хаб.

Ранее редакция сообщала о том, что Freedom летом начнет формировать пул арендаторов.