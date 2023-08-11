На Сибирских Мальдивах ГБР задержала мужчину с мочалкой

Сотрудники агентства безопасности «Гвардия» помешали водным процедурам настырного 40-летнего жителя города Новосибирска. Мужчина так стремительно ворвался на территорию золоотвала в Ленинском районе, что фактически сбил своим автомобилем охранника. Выдворять настойчивого Мойдодыра с Сибирских Мальдив пришлось бойцам ГБР и Росгвардии.

— Свою выходку нарушитель оправдал любовью к лечебному купанию в озере с технической водой, куда, по его словам, он с супругой с целью оздоровления ездит уже 25 лет. В качестве доказательства он даже продемонстрировал пару мочалок и полотенца. Но дело в том, что этот водоём не просто не пригоден для купания, а крайне опасен для жизни и здоровья человека, поэтому, собственно, и охраняется, — прокомментировали в «Гвардии».

Напомним, технический золоотвал стал популярным на весь мир в 2019 году. Новосибирские блогеры сделали красивые фотографии на фоне голубого озера, и оно тут же получило славу Сибирских Мальдив. На место стали съезжать жители города и соседних регионов. Но местная генерирующая компания из-за техники безопасности была вынуждена прикрыть эту достопримечательность от посещений и выставила там охрану.