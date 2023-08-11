Новосибирские бизнесмены рассказали, как на них отразился рост курса валют

Обновили годовой максимум

За последние дни курс евро на Московской бирже обновил годовую отметку: превышал 107 рублей, а доллара — 98 рублей. В Росстате сообщили, что инфляция в РФ в годовом выражении ускорилась с 3,25% в июне до 4,3% в июле.

— Российский рубль в понедельник точно отработал техническую поддержку и начал активно укрепляться. Однако запал быстро угас, и накануне инвалюты переписали свои годовые максимумы. Продавцов валюты — дефицит, а покупателей — переизбыток. Если так пойдет и дальше, то психологический уровень 100 рублей за доллар США притянет как магнит, — комментировал динамику эксперт «БКС Экспресс» Михаил Зельцер. — На фоне сужения экспортных потоков и актуальных мягких нормативов репатриации валютной выручки имеем фактический дефицит предложения валюты. С другой стороны, спрос на валюту обусловлен высоким темпом роста импорта, сезонностью и оттоком капитала.

На этой неделе Банк России также принял решение с 10 августа до конца 2023 года не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина России, связанных с реализацией бюджетного правила. Решение принято в целях снижения волатильности финансовых рынков, пояснили в ЦБ РФ.

Пошли «письма счастья»

Опрошенные редакцией представители новосибирского бизнеса заявили, что уже ощутили на себе последствия серьезного повышения курса валют.

Член штаба ОНФ Новосибирской области, руководитель комитета по строительству Новосибирского областного отделения «Опоры России», директор по развитию ООО «Империал Групп» Виктор Остахов сообщил, что с пятницы, 4 августа, компании, работающие на объектах по госзаказам и коммерческим договорам, начали получать от поставщиков уведомления о повышении цен на стройматериалы. Некоторые предупреждают о том, что пришлют письма на этой и на следующей неделе. Речь идет о повышении на 5-15%.

— Пока не по всем позициям анонсировано повышение. По некоторым комплектующим возможна инерция, так как продукт состоит из нескольких частей и до него инфляция еще должна докатиться, — говорит собеседник редакции. — Однако практика прошлых скачков курса показала, что поставщики, даже уже имеющие на складах сырье, товар и оборудование, не будут терять в моменте экономику. Если их контракты с покупателями не долгосрочные, то они начнут повышать цены, чтобы заработать на разнице курсов и в дальнейшем нивелировать риски логистики. Кроме того, что бы не говорил Минстрой РФ, у нас сейчас ни по одной позиции нет полного цикла производства, где мы можем полностью закольцевать все процессы внутри страны и обойтись без импортной составляющей. Еще одни момент: на рост цен влияет позиция стран СНГ, через которые сейчас в Россию поставляется параллельный импорт. Они все больше зарегулируют этот канал поставок, чтобы разрушить его и не попасть под санкции.

При этом собеседник редакции отметил, что спрос на участников строительного рынка в 2023 году существенно вырос, по сравнению с предыдущими периодами, так как по все стране идут активные стройки. Новосибирская область входит в топ-5 по вводу жилья в России, плюс у регионе активно возводится социальная инфраструктура. Так что проблема с последствиями девальвации может быть гораздо серьезнее, чем в 2022 году.

Руководитель совета Ассоциации строительных организаций Новосибирской области, координатор ассоциации «Национальное объединение строителей», вице-президент Российского Союза строителей Максим Федорченко также отмечает рост цен на стройматериалы, в том числе инертные, которые производятся в России.

— Практика показывает: если цены начнут расти высокими темпами, то предприниматели будут отказываться участвовать в госконтрактах. Печальный опыт прошлого года показал, что в Новосибирской области не пересчитали ни одного контракта по капитальному ремонту. Думаю, что бизнес предпочтет даже расторгнуть уже действующий контракт, чем уйти в минус, как в 2022 году — запаса прочности у многих уже вообще нет. Это касается и строительства, и капремонта, и любых других госконтрактов, — комментирует Федорченко. — Важно, чтобы госзаказчик гибко мониторил сложившуюся ситуацию и понимал, что если растет себестоимость строительства, то он должен включаться в процесс, чтобы получить исполнение госконтракта.

При этом Виктор Остахов признает, что сделать закупки нужных комплектующих, стройматериалов про запас в сложившейся ситуации уже практически нереально.

— Весной прошлого года, чтобы исполнить контракты, строительные компании закупили шкафы автоматики, кондиционирования при курсе доллара в 111 рублей. Потом курс упал. Заказчики эту цену не приняли, и компании оказались в убытках. Мы живем в очень турбулентной экономике и не понимаем, что будет через полгода, — рассуждает он. — С другой стороны, госзаказчики уже отработали процедуру индексации контрактов при росте цен в 2022 году. Как она будет работать после нынешней девальвации — сказать сложно. Ряд участников рынка рассказывали, что в 2022 году им удалось получить дофинансирование в размере 20% и за счет этого хотя бы не выйти в убытки. Для сравнения: концессионные проекты дофинансировали с коэффициентом 2-3.

За счет собственной прибыли

Еще более сложная ситуация у промышленных предприятий. Первый заместитель генерального директора ООО «Новосибирский завод конденсаторов» Александр Родионов заявил редакции, что для производителей, которые используют импортные комплектующие и материалы, очередная волна роста курса — неприятный процесс.

— Мы не отверточная сборка, а завод полного цикла. Большинство компаундов, химии, тонких пленок, припои мы закупаем за рубежом. Плюс почему-то наши производители тоже считают возможным тут же поднимать цены на химию, металл, припои в соответствии с курсом, — говорит он.

Наталья Житина, директор ООО «ПК Палома», сообщила, что на уровне горизонта принятия решений предприятий малого и среднего бизнеса бесконечное колебание доллара и евро приводит к тому, что предприниматели не могут рассчитывать свои риски.

— К примеру, у нас срок производства коллекции занимает от полугода до года, доставка сырья — около 60 дней. Заказывали мы его по курсу 60 рублей за доллар, и этот курс мы закладывали в логистику, себестоимость, прибыль, а пришло сырье по 100-120 рублей за доллар. Все, мы вылетели за рамки себестоимости! Как я объясню партнерам, что блузки, которые они заказывали весной, я буду им продавать на 100 рублей дороже? У меня их никто не купит, а значит, я будут покрывать эту разницу за счет собственной прибыли, — возмущается Наталья Житина. — Малый и средний бизнес уже почти 10 лет отбивает валютные риски за счет собственной прибыли, так как у нас нет таких ресурсов, как у крупных корпораций.

Собеседница редакции прогнозирует, что сейчас пойдет рост на все комплектующие, перевозки, что приведет к росту цен в магазинах, а потом придут сотрудники, которым придется повышать зарплату, так как прежней им уже не хватает. Все это становится серьезной нагрузкой на малый бизнес.

— Мы не знаем, как нам сейчас покупать сырье. По 100 рублей за доллар? А если курс снизится, как это было в 2022 году? Или поднимется до 200 рублей? — рассуждает Житина. — При курсе 100 рублей мы уже выходим за грань покупательской способности населения. Наши расчеты показывают, что доллар дороже 70 рублей в себестоимость продукции закладывать крайне сложно. Такие скачки курса больно бьют именно по российским промышленным предприятиям. С точки зрения легпрома такой курс может привести к возвращению на рынок некачественного, но дешевого ширпотреба.

Президент Союза транспортников, экспедиторов и логистов Сибири (СТЭЛС) Сергей Максимов подтверждает, что рост курса валют сказывается на повышении стоимости доставки, потому что многие контракты заключены так, что перерасчет идет в рублях или других нацвалютах, но по текущему курсу доллара.

— В такой ситуации услуги перевозчиков дорожают автоматически. Плюс мы прогнозируем рост цен на услуги страхования, финансирование, — добавляет он. — По внутрироссийским перевозкам мы пока не наблюдаем критического роста цен, связанного с курсом валюты. Есть колебания, связанные с сезонными факторами. Не более.

Кандидат экономических наук, доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов НГУЭУ Эдуард Коложвари констатирует, что девальвация уже помешала некоторым запланированным закупкам импортного оборудования, так как его цена в рублях стала больше и нет источников дофинансировать такие сделки.

— Мы видим это в машиностроении, но, видимо, проблема актуальна для всех, кто хочет развития. Всем теперь нужно дополнительное финансирование, они вынуждены обращаться в банки за увеличением лимитов. Как всегда банкам это пойдет на пользу: их балансы подрастут, — иронизирует Коложвари.

Несмотря ни на что

Несмотря на названные сложности, Виктор Остахов уверен, что остановки стройки не будет. Он напомнил, что на этой неделе президент РФ встречался с представителями отраслевых объединений и высоко оценил динамику и эффективность строительного рынка РФ.

— Президент также дал поручение не сбавлять темы развития в части возведения социальных и инфраструктурных объектов, — говорит Виктор Остахов. — Что касается жилищного строительства, то оно более гибко приспосабливается к волатильности рынка. Застройщикам приходится это делать, чтобы рассчитываться с банками. Но пока мы видим, что на темпах строительства жилья девальвация рубля не сказалась. С коммерческими заказчиками подрядчикам договариваться проще, чем с государственными. Так как они также работают в рынке, видят рост цен и могут быстро принимать решения.

Александр Родионов сообщил, что все госконтракты предприятие будет выполнять в любом случае.

— Это даже не обсуждается! Обязательства свои завод держит всегда и вовремя, — добавил он. — Там, где это возможно и контракты не подписаны, наше предприятие, возможно, будет менять свои цены.

Сергей Максимов пояснил, что для логистических и транспортных компаний ситуация сейчас негативная, но они не паникуют и понимают, как нужно работать на рынке, опираясь на опыт прошлых скачков курса.

— Все видят, что ставка ЦБ РФ выросла. Есть ожидания, что государство примет меры по стабилизации курса, как в 2022 году, и он постепенно пойдет вниз, — уверен эксперт.

Эдуард Коложвари также заявляет, что фундаментальных причин для такой мощной девальвации рубля он не видит, и предполагает, что за счет девальвации рубля могут выполняться какие-то операции по передаче собственности или наполнению бюджета.

По его словам, импортный компонент в большинстве товаров в России составляет до 90%, а значит, увеличение цен нужно ждать через пару месяцев.

— Всплеск курса валют нетипичный, под ним нет фундамента. ЦБ должен побороть эту ситуацию, ждем его включения, торги и сваливания курса хотя бы в 90, иначе цель по инфляции в 4% по 2023 году не будет достигнута. Хотя для бюджета цена доллара в 100 рублей выгодна, так как государству хватит на выплату зарплат, пособий, а также на выплаты для военных, — подчеркивает Коложвари.

Михаил Зельцер прогнозирует, что инвалюты вряд ли задержатся на максимумах долго.

— Фундаментально их цена существенно ниже, и, например, доллару нечего было делать даже у отметки 90. Но биржевая конъюнктура и эмоции участников рынка могут расшатывать курс, а это ухудшает и ожидания населения. Похоже, ЦБ надо было действовать «еще вчера», и уже нет никакого сомнения в предельно жестком решении по ключевой ставке в сентябре, — резюмирует эксперт.

Ранее редакция приводила мнение экспертов о том, как повышение ключевой ставки повлияет на рынок недвижимости.