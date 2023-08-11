В вирусологическом центре «Вектор» назначили нового директора

Сегодня, 11 августа, глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала приказ о назначении на должность генерального директора Федерального бюджетного учреждения науки «Вектор» Александра Агафонова.

— Заместителя директора центра освободили от занимаемой должности и назначили директором. Срок контракта подписан на 5 лет, — сообщил Infopro54 источник в Роспотребнадзоре.

По информации официального сайта «Вектора» Александр Агафонов работает в научном центре с 1983 года. Имеет степень доктора биологических наук, принимал непосредственное участие в разработке четырех вакцинных и более чем 20 диагностических препаратов.

Напомним, бывшего руководителя Рената Максютова в мае 2023 года уволили с поста из-за нарушения закона о коррупции и конфликта интересов. Сейчас он обжалует данное решение в суде.