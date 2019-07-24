На Сибирском форуме по недвижимости решат проблемы риелторов

Каждый риелтор хочет, чтобы количество сделок постоянно росло, а клиенты приходили к нему сами по рекомендациям. Но сейчас почти у каждого специалиста есть ряд проблем: где запускать эффективную рекламу? Как наладить отношения с клиентом? Что делать, если ничего не получается?

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Как увеличить количество клиентов?

Как убедить клиента платить комиссию и работать только с вами?

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Легко привлекать клиентов из социальных сетей.

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Организатор: «Больше чем»

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Фото предоставлено организаторами