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На Сибирском форуме по недвижимости решат проблемы риелторов

Сибирский форум по недвижимости состоится 11 и 12 сентября.
  • 24/07/2019, 08:00
На Сибирском форуме по недвижимости решат проблемы риелторов

Каждый риелтор хочет, чтобы количество сделок постоянно росло, а клиенты приходили к нему сами по рекомендациям. Но сейчас почти у каждого специалиста есть ряд проблем: где запускать эффективную рекламу? Как наладить отношения с клиентом? Что делать, если ничего не получается?

Мы знаем, как решить все проблемы риелтора за один день. Ответы на все главные вопросы ждут на Сибирском форуме по недвижимости. Посмотрите программу и успейте выбрать свой билет прямо сейчас по ссылке.

Только 11 и 12 сентября вы узнаете:

  • Как увеличить количество клиентов?
  • Как убедить клиента платить комиссию и работать только с вами?
  • Как заработать на текущей базе клиентов?

Приходите на Сибирский форум по недвижимости и получите более 100 работающих инструментов для эффективных продаж. Вам больше не придется тратить время на тренинги и скучные обучения. Только практика, только полезные кейсы, только реальные эксперты ждут вас на Сибирском форуме по недвижимости.

Уже после Сибирского форума по недвижимости вы сможете:

  • Легко привлекать клиентов из социальных сетей.
  • Заработать в 5 раз больше, используя новые подходы.
  • Удерживать клиента навсегда и на долгие годы.
  • И многое другое!

Все эти ценные знания могли бы стоить от 100 000 рублей! Но для участников Сибирского форума по недвижимости есть специальная цена билета: всего 5000 рублей + более 15000 рублей бонусами для эффективной работы. Выгодно? Не то слово!

Покупайте билет онлайн по ссылке и приходите на Сибирский форум по недвижимости 11 и 12 сентября.

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Организатор: «Больше чем»

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Возраст 18+

Фото предоставлено организаторами

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