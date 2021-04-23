В детском реабилитационном центре в Новосибирске сменился подрядчик

Стартовала разработка проектно-сметной документации на строительство крупнейшего инфраструктурного объекта региона — Федерального детского реабилитационного центра, рассчитанного на 300 коек. Подготовку ПСД и строительство современного комплекса медицинской помощи детям с различными заболеваниями по условиям госконтракта будет осуществлять АО «Концерн Титан-2», сообщил пресс-центр правительства Новосибирской области.

— Полтора года велась планомерная подготовительная работа, чтобы проект можно было реализовать именно у нас, в сибирских условиях. По инициативе губернатора Новосибирской области для разработки проектно-сметной документации и строительства такого уникального объекта, общая площадь которого более 60 тысяч кв. м, привлечена крупная федеральная структура — «Концерн Титан-2», — приводятся в пресс-релизе слова министра строительства Новосибирской области Ивана Шмидта. — На данный момент создана публично-правовая компания «Единый заказчик», она будет контролировать все этапы строительства медицинского центра, ведутся инженерные изыскания и подготовка ПСД, определены участки в Барышевском сельсовете, где расположится комплекс. Планируется, что объект будет построен в 2024 году.

Напомним, первоначально в тендере, итоги которого были подведены в январе, победителем была признана красноярская ООО «Управляющая строительная компания «Сибиряк». На лот, помимо АО «Концерн Титан-2», претендовала еще одна московская компания — АО «Дина Интернешнл». По совокупности параметров заявка красноярцев набрала 97,804 балла, москвичей — 60 баллов. Красноярцы сообщили о готовности построить детский реабилитационный центр под Бердском за 7,4 млрд рублей, москвичи — за 7,2 млрд рублей (при запросе предложений указывалась цена 7,5 млрд). Однако 13 января стало известно, что в отношении субподрядчика красноярской компании завели уголовное дело по подозрению в хищениях при поставках медицинского оборудования в Красноярскую краевую клиническую больницу. В начале апреля красноярские СМИ сообщили о задержании исполнительного директора компании Константина Егорова. Центральный районный суд Красноярска отправил его в СИЗО до 29 мая.

Между тем сегодня стало известно, что Банк ДОМ.РФ заключил с ГК Сибиряк крупнейшую сделку на сибирском рынке проектного финансирования на 50 млрд рублей на строительство района — ЖК «Новоостровский» — на площади 70 га в историческом центре Красноярска. Генеральный директор ГК Сибиряк (5-е место в ТОП застройщиков Красноярского края) — Владимир Егоров.

Ранее директор ФИЦ «Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН» Валерий Бухтияров сообщал, что наиболее вероятным генподрядчиком строительно-монтажных работ Сибирского кольцевого источника фотонов является ГК «Титан-2» из Ленинградской области.

Федеральный детский реабилитационный центр создается в Новосибирской области как «Умная клиника» в «Умном доме». Центр будет осуществлять и лечебную деятельность, и образовательно-методическую. На базе центра планируется создание школы, которая объединит пациентов и их родителей с ассоциациями специалистов и общественными организациями. Кроме того, центр станет клинической базой для образовательных медицинских организаций. Стоимость объекта — более 7 млрд рублей. Финансирование планируется за счет федерального бюджета.