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В детском реабилитационном центре в Новосибирске сменился подрядчик

  • 23/04/2021, 14:51
Автор: Юлия Данилова
В детском реабилитационном центре в Новосибирске сменился подрядчик
Его будет строить московская компания. Первоначально тендер выиграли красноярцы.

Стартовала разработка проектно-сметной документации на строительство крупнейшего инфраструктурного объекта региона — Федерального детского реабилитационного центра, рассчитанного на 300 коек. Подготовку ПСД и строительство современного комплекса медицинской помощи детям с различными заболеваниями по условиям госконтракта будет осуществлять АО «Концерн Титан-2», сообщил пресс-центр правительства Новосибирской области.

— Полтора года велась планомерная подготовительная работа, чтобы проект можно было реализовать именно у нас, в сибирских условиях. По инициативе губернатора Новосибирской области для разработки проектно-сметной документации и строительства такого уникального объекта, общая площадь которого более 60 тысяч кв. м, привлечена крупная федеральная структура — «Концерн Титан-2», —  приводятся в пресс-релизе слова министра строительства Новосибирской области Ивана Шмидта. — На данный момент создана публично-правовая компания «Единый заказчик», она будет контролировать все этапы строительства медицинского центра, ведутся инженерные изыскания и подготовка ПСД, определены участки в Барышевском сельсовете, где расположится комплекс. Планируется, что объект будет построен в 2024 году.

Напомним, первоначально в тендере, итоги которого были подведены в январе, победителем была признана красноярская ООО «Управляющая строительная компания «Сибиряк». На лот, помимо АО «Концерн Титан-2», претендовала еще одна московская компания — АО «Дина Интернешнл». По совокупности параметров заявка красноярцев набрала 97,804 балла, москвичей — 60 баллов. Красноярцы сообщили о готовности построить детский реабилитационный центр под Бердском за 7,4 млрд рублей, москвичи — за 7,2 млрд рублей (при запросе предложений указывалась цена 7,5 млрд). Однако 13 января стало известно, что в отношении субподрядчика красноярской компании завели уголовное дело по подозрению в хищениях при поставках медицинского оборудования в Красноярскую краевую клиническую больницу. В начале апреля красноярские СМИ сообщили о задержании исполнительного директора компании Константина Егорова. Центральный районный суд Красноярска отправил его в СИЗО до 29 мая.

Между тем сегодня стало известно, что Банк ДОМ.РФ заключил с ГК Сибиряк крупнейшую сделку на сибирском рынке проектного финансирования на 50 млрд рублей на строительство района  — ЖК «Новоостровский» — на площади 70 га в историческом центре Красноярска. Генеральный директор ГК Сибиряк (5-е место в ТОП застройщиков Красноярского края) — Владимир Егоров.

Генподрядчиком СКИФа хотят видеть компанию из Ленинградской области

Генподрядчиком СКИФа хотят видеть компанию из Ленинградской области

Ранее директор ФИЦ «Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН» Валерий Бухтияров сообщал, что наиболее вероятным генподрядчиком строительно-монтажных работ Сибирского кольцевого источника фотонов является ГК «Титан-2» из Ленинградской области.

Федеральный детский реабилитационный центр создается в Новосибирской области как «Умная клиника» в «Умном доме». Центр будет осуществлять и лечебную деятельность, и образовательно-методическую. На базе центра планируется создание школы, которая объединит пациентов и их родителей с ассоциациями специалистов и общественными организациями. Кроме того, центр станет клинической базой для образовательных медицинских организаций. Стоимость объекта — более 7 млрд рублей. Финансирование планируется за счет федерального бюджета.

Фото pixabay.com — stux

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Рубрики : Бизнес Недвижимость

Регионы: Россия Новосибирская область Красноярский край

Теги : УСК Сибирь Концерн Титан детский реабилитационный центр


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