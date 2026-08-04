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Недвижимость

В Кольцово торжественно вручили ключи первым новоселам ЖК федеральной компании «Эталон»

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Перед стартом реализации проекта нового микрорайона застройщик согласовал его со стратегией развития наукограда

Нюансы жилищного строительства в наукограде

Первый корпус жилого комплекса «Счастье в Кольцово» в наукограде Кольцово введён в эксплуатацию 29 июня. Официальная церемония передачи ключей прошла при участии главы наукограда Николая Красникова, представителей Группы «Эталон» и была приурочена ко Дню строителя.

Стоит отметить, что развитие жилищного строительства в наукоградах остаётся одним из чувствительных индикаторов социально-экономической динамики малых городов: для жителей это вопрос качества среды и инфраструктуры, для властей — баланс между ростом населения и сохранением научного профиля территории. В этом контексте ввод в эксплуатацию первого корпуса ЖК «Счастье в Кольцово» — заметный этап в эволюции посёлка: впервые в Новосибирской области федеральный застройщик реализует масштабный проект, согласованный с градостроительной стратегией наукограда.

— Передача ключей —определяющая веха проекта, которая символизирует его настоящий «старт» и начало счастливой жизни в новом комфортном доме.  Комплекс призван продемонстрировать наш подход к созданию благоустроенной городской среды, — подчеркнул Юрий Гусев, директор управления по региону Урал и Сибирь Группы «Эталон».

Мэр Кольцово Николай Красников отметил важность партнёрства с крупным застройщиком для развития наукограда и вручил коллективу ООО «Специализированный застройщик «Эталон Новосибирск»» почётную грамоту в честь Дня строителя.

— Проект соответствует требованиям к застройке территории с учётом статуса Кольцово как наукограда. Мы рады, что новые партнёры подхватили наши традиции и требования к формированию городской среды, — сказал глава наукограда.

Ёмкость микрорайона — более семи тысяч жителей

Первое здание микрорайона, возведенное федеральным застройщиком, выполнено в П-образной форме и имеет переменную этажность. Общая площадь корпуса превышает 37 тысяч квадратных метров. В доме находится 294 квартиры площадью почти 19,5 тысяч квадратных метров. Кроме того, в корпусе обустроены 165 нежилых помещений, в том числе 153 внеквартирные хозяйственные кладовые и 12 встроенных нежилых помещений.

ЖК федеральной компании «Эталон»

Архитектурный ансамбль корпуса отражает философию всего проекта «Счастье в Кольцово»: сочетание функциональности и эстетики. Здание органично вписано в природное окружение и создаёт ощущение гармонии и спокойствия. Благоустроенная придомовая территория продолжает эту концепцию и становится центром притяжения для жителей. Здесь сформировано уютное и безопасное пространство: закрытый от машин двор позволяет с комфортом проводить время как в кругу семьи, так и наедине с собой, а досуговые зоны делают территорию функциональной для разных сценариев жизни.

Юрий Гусев отметил, что компания продолжает строительство первой очереди комплекса — в работе более 62,5 тысячи квадратных метров жилья. В составе проекта запланировано восемь домов. Расчётная ёмкость всего микрорайона — около 7,5 тысячи жителей.

Интеграция в Кольцово

Параллельно со строительством жилья в локации развивается транспортная инфраструктура. Согласована дорога, которая соединит микрорайон с Векторным шоссе; в перспективе её планируют продлить к другим ключевым точкам наукограда. Стоит отметить, что генплан микрорайона разрабатывался совместно с администрацией Кольцово. Проектную документацию подготовил собственный институт компании («ЭталогПроект»), сторонние подрядчики не привлекались. При реализации проекта застройщик учитывал ряд внешних факторов — рост стоимости стройматериалов, изменения в логистике, ужесточение миграционного законодательства.

— Комплекс становится частью формирующейся городской среды Кольцово, учитывающей потребности жителей наукограда, — резюмировал Николай Красников.

Ранее мэр Кольцово неоднократно предлагал ввести для Кольцово программы, стимулирующие жилищное строительство для привлечения в наукоград ученых и специалистов, в том числе, для работы на ЦКП «СКИФ».

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Рубрики : Недвижимость

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : Эталон новостройки Новосибирска ЖК Счастье в Кольцово жилищное строительство

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Привычная схема предполагает, что застройщик получает землю, строит дом и продает квартиры с собственной наценкой. По новому механизму учредителем кооператива выступит государство — Российская Федерация, регион или муниципалитет. При этом публичная власть не входит в члены ЖСК и не отвечает по его долгам, но выполняет роль гаранта. Предполагается, что земельный участок предоставят в аренду за один рубль на весь срок строительства, проектную документацию передадут бесплатно, а инженерные сети, дороги и социальную инфраструктуру подведут за бюджетный счет. После ввода дома в эксплуатацию земля перейдет в собственность кооператива уже безвозмездно.

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Строительство медресе ведется с 2017 года, а в начале 2026 года разрешение на его возведение было продлено до декабря. В середине июля организация обратилась в мэрию с просьбой разрешить увеличить количество надземных этажей с четырех до семи. Заявитель аргументировал это неблагоприятной конфигурацией земельного участка и фактическим расположением объекта. По заявлению были назначены общественные слушания, которые продлились до 30 июля.

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Экс-депутат горсовета Новосибирска Джулай не смог оспорить долги за вывоз мусора

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Основанием для судебных разбирательств послужила финансовая задолженность управляющей компании «Достойный сервис», которая входила в структуру холдинга Джулая. Речь шла о неоплаченных услугах по транспортировке твердых коммунальных отходов. Инициатором иска еще три года назад выступил конкурсный управляющий, который пытался вернуть деньги через главного владельца УК.

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Вторая жизнь ТРЦ «Европейский»: долгострой может стать новым общественным пространством Новосибирска

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Долгострой является частью некогда амбициозного проекта ЖК «Речкуновский». Застройщик, ООО «Интерком», планировал возвести три девятиэтажных дома повышенной комфортности. Первый дом был сдан в 2017 году, однако строительство второй очереди остановилось на уровне второго этажа. В 2020 году компанию признали банкротом.

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