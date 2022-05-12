Рекламодателям

На Сибирском транспортном форуме обсудят новые возможности для экономики России

  • 12/05/2022, 10:54
новости бизнеса
С 22 по 24 июня 2022 года в Новосибирске пройдут IX Международный Сибирский транспортный форум и специализированная выставка транспортно-логистических услуг, коммерческого транспорта и спецтехники.

Мероприятия проводятся Правительством Новосибирской области в комбинированных онлайн- и офлайн-форматах при поддержке Министерства транспорта Российской Федерации и Комитета Государственной Думы Российской Федерации по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. Основной темой форума станет «2022 год. Новые возможности для транспортной отрасли и экономики России».

Международный Сибирский транспортный форум – ключевая площадка региона для демонстрации достижений отечественной транспортной отрасли, обсуждения ключевых аспектов функционирования всех видов транспорта, принятия решений для развития транспортно-логистического и дорожного комплексов.

В форуме и выставке традиционно принимают участие представители федеральных и региональных органов государственного управления, руководители профильных отраслевых союзов и ассоциаций, крупных отечественных транспортных компаний, предприятий машиностроения, представители дорожно-строительного комплекса. Участие для специалистов бесплатное, необходима предварительная регистрация на официальном сайте события.

В рамках форума планируется обсудить широкий круг вопросов, касающихся развития основных видов сообщения, обеспечения безопасности и внедрения новейших технологий в области транспорта. В ходе дискуссий будут также рассмотрены темы строительства инфраструктуры и реализации потенциала транспортно-логистического комплекса Сибири. Особое внимание будет уделено вопросам развития человеческого капитала, организации эффективного взаимодействия бизнеса с научным и образовательным сообществами.

На выставке будут представлены передовые решения в области развития транспортной отрасли, пассажирских и грузовых перевозок, логистических услуг, цифровизации. Отдельное внимание будет уделено проектам развития коммерческого транспорта, импортозамещения, включая вопросы обеспеченности отрасли необходимыми запчастями и оборудованием.

Напомним, что в последний раз Сибирский транспортный форум проходил в 2019 году. За три дня работы состоялось более 30 деловых сессий по 10 тематическим секциям. На выставочной экспозиции площадью порядка 7200 кв.м было представлено 55 экспонентов. Всего форум и выставку посетили 9000 участников.

Фото предоставлено организатором мероприятия

491

Рубрики : Бизнес

Регионы: Сибирь

Теги : транспортный форум бизнес-мероприятия


Комментировать

пока нет комментариев
новости Новосибирска

В Новосибирске ускоряют сроки дорожно-ремонтных работ

Тем более что конкурсные процедуры большей частью завершены.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Ситуация с проектным финансированием постепенно нормализуется

Ранее застройщики предупреждали, что нежелание банков идти на контакт со строительным рынком чревато появлением новых обманутых дольщиков.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Депутат и общественник обжалуют свое лишение свободы

Оба были арестованы во время майских праздников.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Новосибирская область на фоне очередного «губернаторопада»

Эксперты — о причинах «дружной» отставки глав пяти регионов, политических перспективах новосибирского губернатора и будущем выборов первого лица субъекта федерации.
Читать статью >>

Актуальный разговор

интервью

«Тот, кто решил выйти на рынок КНР только на гребне нынешней волны кризиса, может столкнуться со сложностями»

Все материалы
Лента новостей

Наталья Ярославцева: «вернулась на свое место»

12/05/2022, 11:40

В Новосибирске ускоряют сроки дорожно-ремонтных работ

12/05/2022, 11:35

Ситуация с проектным финансированием постепенно нормализуется

12/05/2022, 10:00

«Делимобиль» оштрафовали за попытки вернуть просроченную задолженность с клиента

11/05/2022, 19:05
Популярное

ФСБ может получить доступ к базам данных службы заказов такси

12/05/2022, 10:43

Налоговые поступления в марте побили рекорды

11/05/2022, 17:47

McDonald’s ищет способ вернуться в Россию

11/05/2022, 16:08

INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ

Как принять участие в тендерах в Казахстане
22/04/22, 12:02

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

СберНПФ запустил новую программу для бизнеса по поддержке сотрудников

12/05/2022, 11:18

ВТБ Мобайл запустил оформление SIM-карт в отделениях банка в Новосибирской области

12/05/2022, 11:16

Премьера документального сериала «Нулевые»

12/05/2022, 11:12
Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

В Новосибирской области уже более 100 тыс самозанятых

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Май 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска