На Сибирском транспортном форуме обсудят новые возможности для экономики России

Мероприятия проводятся Правительством Новосибирской области в комбинированных онлайн- и офлайн-форматах при поддержке Министерства транспорта Российской Федерации и Комитета Государственной Думы Российской Федерации по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. Основной темой форума станет «2022 год. Новые возможности для транспортной отрасли и экономики России».

Международный Сибирский транспортный форум – ключевая площадка региона для демонстрации достижений отечественной транспортной отрасли, обсуждения ключевых аспектов функционирования всех видов транспорта, принятия решений для развития транспортно-логистического и дорожного комплексов.

В форуме и выставке традиционно принимают участие представители федеральных и региональных органов государственного управления, руководители профильных отраслевых союзов и ассоциаций, крупных отечественных транспортных компаний, предприятий машиностроения, представители дорожно-строительного комплекса. Участие для специалистов бесплатное, необходима предварительная регистрация на официальном сайте события.

В рамках форума планируется обсудить широкий круг вопросов, касающихся развития основных видов сообщения, обеспечения безопасности и внедрения новейших технологий в области транспорта. В ходе дискуссий будут также рассмотрены темы строительства инфраструктуры и реализации потенциала транспортно-логистического комплекса Сибири. Особое внимание будет уделено вопросам развития человеческого капитала, организации эффективного взаимодействия бизнеса с научным и образовательным сообществами.

На выставке будут представлены передовые решения в области развития транспортной отрасли, пассажирских и грузовых перевозок, логистических услуг, цифровизации. Отдельное внимание будет уделено проектам развития коммерческого транспорта, импортозамещения, включая вопросы обеспеченности отрасли необходимыми запчастями и оборудованием.

Напомним, что в последний раз Сибирский транспортный форум проходил в 2019 году. За три дня работы состоялось более 30 деловых сессий по 10 тематическим секциям. На выставочной экспозиции площадью порядка 7200 кв.м было представлено 55 экспонентов. Всего форум и выставку посетили 9000 участников.