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ФСБ может получить доступ к базам данных службы заказов такси

  • 12/05/2022, 10:43
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ФСБ может получить доступ к базам данных службы заказов такси
Если законопроект будет одобрен, агрегаторов такси обяжут передавать данные ФСБ в режиме онлайн.

Правительством России внесен в Госдуму законопроект, обязывающий службы заказа такси предоставлять ФСБ доступ к базам данных обработки и передачи заказов.

Законопроектом предлагается установить три реестра: региональный реестр служб заказа такси, региональный реестр перевозчиков легковыми такси, а также региональный реестр легковых такси, куда будут включены сведения о транспортных средствах, которые перевозчик вправе использовать.

Для обеспечения их работы в автоматическом режиме потребуется информационная система, стоимость разработки которой, по информации Ространснадзора, составит 55 млн руб. Расходы планируются финансировать за счёт средств федерального бюджета.

Кроме того, проект регулирует взаимоотношения водителей и агрегаторов такси, а также правила покраски транспортных средств. Автомобили также должны быть оборудованы устройствами контроля за вниманием и усталостью водителя.

Если законопроект примут, водителям запретят управлять такси при совершении определенного количества административных правонарушений в течение года, а агрегаторов такси обяжут передавать данные ФСБ в режиме онлайн.

— Служба заказа легкового такси обязана предоставить органам федеральной службы безопасности автоматизированный удаленный доступ к информационным системам и базам данных, используемым для получения, хранения, обработки и передачи заказов легкового такси, в порядке, установленном правительством Российской Федерации, — говорится в законопроекте.

Отмечается, что нынешнее законодательство не предусматривает возможность оказания услуг по перевозке грузов, пассажиров и багажа самозанятыми гражданами без образования юрлица или регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, говорится в пояснительной записке к проекту. Теперь самозанятым будет предоставлена возможность работать в сфере перевозок такси.

Предполагается, что положения законопроекта вступят в силу с 1 сентября 2022 года, однако некоторые его части вступят в силу с 1 марта 2023 года.

Фото: pixabay.com — emkanicepic

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : ФСБ такси правительство России законопроект


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